Joaquín Niemann regresa con su histórico entrenador para reencontrar el camino en el LIV

Exactamente ocho meses después de terminar su vínculo profesional de 13 años, Joaquín Niemann y Eduardo Miquel vuelven a juntar sus caminos, en un momento clave de la carrera del chileno.

En julio de 2025, el histórico entrenador había anunciado su salida. “En Valderrama decidí dar un paso al costado, dejé de trabajar con Joaco y el resto de los jugadores. Tengo unos asuntos personales que tratar y me daré el tiempo que sea necesario”, dijo el coach chileno al ser consultado por El Deportivo.

En aquel momento, Miquel lamentó la situación por su larga lista de dirigidos, pero defendió su determinación. “Varios están en un buen momento de sus carreras, lo cual es una lastima. Pero esta vez decidí por mí”, cerró.

Paralelamente, Joaco enfrentó la parte final de la temporada del LIV con Nicolás Parra, como coach de swing, cerrando como subcampeón por segundo año consecutivo después de una estrecha definición con el español Jon Rahm.

El reencuentro

A diferencia de las temporadas anteriores, el inicio de año de Niemann ha sido poco auspicioso. Comenzó con un 22° lugar en Riyadh, luego fue duodécimo en Adelaida y Sudáfrica, 41° en Hong Kong y cuarto en Singapur, resultados que lo tienen lejos de la pelea por el título.

En ese contexto, se da el regreso de Edo Miquel, quien reconoció al sitio especializado Onlygolf su nueva etapa con el mejor golfista chileno de todos los tiempos. "Feliz de volver a compartir y empujarlo a lograr su mejor versión. Joaco es cómo un hermano menor, le tengo mucho cariño y aprecio“, reconoció.

Por ahora, su próximo torneo confirmado es la sexta fecha del LIV en Ciudad de México, que se disputará entre el 16 y el 19 de abril en Chapultepec. Ahí, el talagantino defiende el título. Una semana antes se disputará el Masters de Augusta, pero a diferencia de años anteriores, esta vez no recibió invitación.