Kast en medio de tensión por alza de combustibles: “Las medidas son difíciles, pero siempre vamos a hablar con la verdad”

Desde el regimiento militar de Victoria, en La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast entregó un balance de lo que fue su gira -de dos días- por la macrozona sur.

Además del repaso de sus actividades en Los Lagos y La Araucanía, el Mandatario agradeció al Congreso por aprobar la prórroga del estado de excepción en la zona durante la jornada de ayer.

“Quiero agradecerle al Congreso porque ha decidido aprobar la prórroga del estado de excepción que le hemos solicitado. El ministro de Defensa, la ministra de Seguridad, el ministro del Interior, todos están muy contentos de poder tener un tiempo para ir tomando el control de la situación”, señaló.

Luego continuó: “También agradecer en esta instancia a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías que han realizado una labor impresionante en este tiempo, no exenta de dificultades, no exenta de herramientas legales que si bien han avanzado en la protección de los servicios que ellos prestan, aún queda mucho por hacer en temas de equipamiento, en temas de bienestar, en temas de cómo ellos pueden cumplir sus roles en cada una de las zonas donde prestan servicios a la patria”.

Dicho eso, agregó: “No olvidamos a las víctimas del terrorismo y que se va a hacer justicia, y vamos a seguir y vamos a impulsar todo el trabajo para encontrar a quienes son responsables de la destrucción de bienes materiales y de haber tomado la vida compatriotas nuestros”.

“Siempre vamos a hablar con la verdad”

Por otro lado, en medio de la tensión por el alza de los combustibles, el Presidente reforzó que las medidas tomadas “son duras”, pero que su gobierno siempre hablaría “con la verdad”.

“Finalmente decir que seguimos avanzando en el tema de ordenar todas las cuentas públicas para que nadie tenga duda de que nuestra decisión es mejorar la calidad de vida, mejorar las posibilidades de inversión en nuestra patria, y pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tenga la certeza que siempre vamos a hablar con la verdad”, señaló.

“La verdad da una libertad enorme en política, y por mucho tiempo hay políticos que buscaban una línea más populista que la línea de la verdad, y eso nos permite mirar siempre de frente a cualquier vecino y decir las cosas por su nombre”, concluyó el Mandatario sin responder preguntas a la prensa.