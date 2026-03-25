Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

En un mercado donde los lanzamientos de nuevos smartphones son cada vez más frecuentes (pero no necesariamente revolucionarios) extender la vida útil del dispositivo se ha vuelto una forma para ahorrar dinero y reducir residuos electrónicos .

Según explica The New York Times, no es necesario cambiar de celular cada uno o dos años si se adoptan ciertos hábitos de cuidado.

Uno de los más importantes tiene que ver con la batería, un componente clave cuyo desgaste puede determinar si es momento de cambiar de teléfono.

Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

Por qué no deberías cargarlo al 100%

Aunque parezca contradictorio, cargar el celular hasta el 100% de forma habitual puede acelerar el deterioro de la batería.

Esto se debe a que las baterías de iones de litio, las que usan la mayoría de los smartphones, tienen un número limitado de ciclos de carga.

“Mantener la batería del teléfono entre el 20% y el 80% prolongaría enormemente su vida útil” , explicó Kent Griffith, profesor de química y bioquímica de la Universidad de California en San Diego, en declaraciones citadas por el medio.

Además, dejar el teléfono cargando durante toda la noche también puede ser perjudicial, ya que genera una degradación progresiva.

Por eso, muchos dispositivos actuales incorporan sistemas de carga que limitan o ralentizan la carga para evitar daños.

Otros cinco consejos para que tu teléfono dure más:

1. Protege tu teléfono

Aunque la mayoría de los smartphones actuales son resistentes al agua y a golpes, no están exentos de accidentes.

Una caída puede dañar la pantalla o afectar componentes internos. Usar una funda y un protector de pantalla sigue siendo una de las formas más simples y efectivas de evitar reparaciones costosas .

Además, mantener el equipo en buen estado ayuda a conservar su valor si decides venderlo o cambiarlo más adelante.

Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

2. Manténlo limpio

La suciedad acumulada puede convertirse en un problema con el tiempo.

El polvo y las pelusas suelen quedarse en el puerto de carga, lo que puede dificultar la conexión del cable o provocar fallas.

Lo mismo ocurre con los altavoces. Una limpieza periódica con un paño de microfibra y herramientas simples, como un palillo de madera, puede prevenir daños y alargar la vida útil del dispositivo .

3. Actualiza el software

Postergar las actualizaciones es más común de lo que parece, pero no es buena idea.

Estas no solo incorporan nuevas funciones, sino que corrigen errores y, sobre todo, refuerzan la seguridad del dispositivo .

Según advierte The New York Times, usar un teléfono sin soporte o con versiones antiguas del sistema operativo puede dejarlo expuesto a vulnerabilidades y limitar el uso de aplicaciones más seguras.

4. Gestiona el almacenamiento

Cuando el almacenamiento está casi lleno, el teléfono no solo pierde espacio: también puede volverse más lento.

Esto ocurre porque el sistema necesita más recursos para funcionar. Fotos, videos y aplicaciones, especialmente juegos, pueden ocupar gran parte de la memoria.

Para evitarlo, conviene eliminar archivos innecesarios, usar servicios en la nube o plataformas de streaming, y ordenar periódicamente la galería .

Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más. Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

5. Repara antes de reemplazar

No todos los problemas requieren cambiar de teléfono. En muchos casos, reemplazar la batería o reparar la pantalla puede ser suficiente para extender su vida útil por varios años .

De acuerdo con el medio, esta alternativa no solo es más económica, sino que también ayuda a reducir los residuos electrónicos.

Antes de comprar un equipo nuevo, vale la pena evaluar si una reparación puede resolver el problema.