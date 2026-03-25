SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    No es necesario cambiar de smartphone cada dos años: con simples hábitos puedes extender su vida útil y ahorrar dinero.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    En un mercado donde los lanzamientos de nuevos smartphones son cada vez más frecuentes (pero no necesariamente revolucionarios) extender la vida útil del dispositivo se ha vuelto una forma para ahorrar dinero y reducir residuos electrónicos.

    Según explica The New York Times, no es necesario cambiar de celular cada uno o dos años si se adoptan ciertos hábitos de cuidado.

    Uno de los más importantes tiene que ver con la batería, un componente clave cuyo desgaste puede determinar si es momento de cambiar de teléfono.

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Por qué no deberías cargarlo al 100%

    Aunque parezca contradictorio, cargar el celular hasta el 100% de forma habitual puede acelerar el deterioro de la batería.

    Esto se debe a que las baterías de iones de litio, las que usan la mayoría de los smartphones, tienen un número limitado de ciclos de carga.

    “Mantener la batería del teléfono entre el 20% y el 80% prolongaría enormemente su vida útil”, explicó Kent Griffith, profesor de química y bioquímica de la Universidad de California en San Diego, en declaraciones citadas por el medio.

    Además, dejar el teléfono cargando durante toda la noche también puede ser perjudicial, ya que genera una degradación progresiva.

    Por eso, muchos dispositivos actuales incorporan sistemas de carga que limitan o ralentizan la carga para evitar daños.

    Otros cinco consejos para que tu teléfono dure más:

    1. Protege tu teléfono

    Aunque la mayoría de los smartphones actuales son resistentes al agua y a golpes, no están exentos de accidentes.

    Una caída puede dañar la pantalla o afectar componentes internos. Usar una funda y un protector de pantalla sigue siendo una de las formas más simples y efectivas de evitar reparaciones costosas.

    Además, mantener el equipo en buen estado ayuda a conservar su valor si decides venderlo o cambiarlo más adelante.

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    2. Manténlo limpio

    La suciedad acumulada puede convertirse en un problema con el tiempo.

    El polvo y las pelusas suelen quedarse en el puerto de carga, lo que puede dificultar la conexión del cable o provocar fallas.

    Lo mismo ocurre con los altavoces. Una limpieza periódica con un paño de microfibra y herramientas simples, como un palillo de madera, puede prevenir daños y alargar la vida útil del dispositivo.

    3. Actualiza el software

    Postergar las actualizaciones es más común de lo que parece, pero no es buena idea.

    Estas no solo incorporan nuevas funciones, sino que corrigen errores y, sobre todo, refuerzan la seguridad del dispositivo.

    Según advierte The New York Times, usar un teléfono sin soporte o con versiones antiguas del sistema operativo puede dejarlo expuesto a vulnerabilidades y limitar el uso de aplicaciones más seguras.

    4. Gestiona el almacenamiento

    Cuando el almacenamiento está casi lleno, el teléfono no solo pierde espacio: también puede volverse más lento.

    Esto ocurre porque el sistema necesita más recursos para funcionar. Fotos, videos y aplicaciones, especialmente juegos, pueden ocupar gran parte de la memoria.

    Para evitarlo, conviene eliminar archivos innecesarios, usar servicios en la nube o plataformas de streaming, y ordenar periódicamente la galería.

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más. Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    5. Repara antes de reemplazar

    No todos los problemas requieren cambiar de teléfono. En muchos casos, reemplazar la batería o reparar la pantalla puede ser suficiente para extender su vida útil por varios años.

    De acuerdo con el medio, esta alternativa no solo es más económica, sino que también ayuda a reducir los residuos electrónicos.

    Antes de comprar un equipo nuevo, vale la pena evaluar si una reparación puede resolver el problema.

    Lee también:

    Más sobre:CelularTeléfonoBateríaCargaSmartphoneConsejosTipsHábitosTecnologíaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra en Irán (que podría perdurar por décadas)

    “Me equivoqué”: revelan cómo fue el tenso momento en que el avión chocó con un carro en el aeropuerto de LaGuardia

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Dos detenidos tras robo a vivienda en La Reina: sujetos amarraron a dos adultos mayores

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado

    Lo más leído

    1.
    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    2.
    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Dos detenidos tras robo a vivienda en La Reina: sujetos amarraron a dos adultos mayores
    Chile

    Dos detenidos tras robo a vivienda en La Reina: sujetos amarraron a dos adultos mayores

    Protesta en el Metro y “cacerolazos”: las primeras manifestaciones contra anuncio de alza histórica en combustibles

    Encuentran cadáver en zona de búsqueda de abogado desaparecido en Curacaví

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible
    Negocios

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Mercados cierran con señales mixtas mientras siguen el desarrollo del conflicto en Irán

    CPC y alza de la bencina: “En muchas de las actividades productivas hay contratos que permiten ajustes asociados al precio del combustible”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más
    Tendencias

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra en Irán (que podría perdurar por décadas)

    “Me equivoqué”: revelan cómo fue el tenso momento en que el avión chocó con un carro en el aeropuerto de LaGuardia

    La felicidad de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción por la Copa de la Liga
    El Deportivo

    La felicidad de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Al fin aparece Colo Colo: los albos ganan a Concepción por la Copa de la Liga en su mejor actuación de la temporada

    Calles repletas y estadio cerrado: la recepción a Santiago Wanderers en Valparaíso tras la Copa Libertadores Sub 20

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR
    Tecnología

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York
    Cultura y entretención

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado
    Mundo

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado

    Estados Unidos ordena despliegue de más de dos mil paracaidistas en Medio Oriente ante posible escalada militar contra Irán

    Aprobación de Trump cae a su nivel más bajo tras alza de combustibles y rechazo ciudadano a la guerra con Irán

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones