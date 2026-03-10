Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes. Foto: referencial.

Mantenerse conectado a Internet y no depender únicamente de los establecimientos con Wi-Fi es un elemento clave para comunicarse con seres queridos, compartir registros en redes sociales y buscar información durante los viajes a otros países.

Actualmente, existe una amplia variedad de propuestas comerciales de eSim , es decir, chips digitales que cumplen la misma función que una tarjeta SIM física , como la que puedes encontrar en tu celular.

Con una eSim, por ejemplo, los usuarios pueden mantenerse conectados a Internet mientras están en un nuevo destino , tal como si estuviesen usando el plan de datos que utilizan habitualmente dentro de su país de residencia.

Esto, sin necesidad de cambiar la tarjeta SIM física que está dentro de su dispositivo móvil.

Entre las distintas firmas que prometen mantenerte conectado en todo momento, se encuentra Yesim , compañía que se ha posicionado en el mercado desde 2019 y que tiene oficinas en Suiza, otros países de Europa y los Emirates Árabes Unidos.

De acuerdo a la empresa de origen suizo, su servicio ofrece una “conectividad segura y sin interrupciones que te mantiene en control dondequiera que estés”.

La Tercera probó una eSim de Yesim durante un viaje a Barcelona (España), en el marco del Mobile World Congress (MWC) que se desarrolló entre el 2 y el 5 de marzo.

Así fue la experiencia.

Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado en todo momento en tus viajes

Al igual que otras compañías del sector, Yesim permite adquirir e instalar la eSim antes de que los usuarios viajen a sus países de destino. De esta manera, solo necesitan activarla una vez que lleguen, para así comenzar a utilizarla y que empiece a funcionar el servicio contratado.

En este caso, la compañía de origen suizo permite escoger planes para más de 200 países: los usuarios pueden elegir para un único país, o bien, para regiones específicas o para cobertura global .

Los paquetes se ofrecen tanto a nivel limitado (con cierta cantidad de GB como tope) como ilimitado (sin límites en cuanto al consumo de datos).

Yesim es compatible tanto con dispositivos iPhone como con Android habilitados para funcionar con eSim.

Lo primero que resalta del servicio es que la interfaz es sencilla e intuitiva de utilizar : con apenas un par de clics, los usuarios ya pueden adquirir una eSim con las características correspondientes a las de sus necesidades.

Luego, cuando hayan llegado a su destino, solo tienen que activarla a través de las instrucciones que entrega la misma plataforma. Para las personas hispanohablantes que elijan su configuración en español, estas aparecen en dicho idioma.

En esta oportunidad, decidí activarla una vez que llegué a mi escala en el aeropuerto de Madrid, tras iniciar mi viaje en Santiago, Chile.

Desde el primer momento con la eSim activada, ya pude revisar desde mi celular cuál sería la puerta de embarque para el vuelo a Barcelona y contestar los mensajes de WhatsApp que recibí mientras iba en el avión.

Ya en el aeropuerto de la ciudad catalana, el servicio igualmente funcionó de manera óptima .

Previamente, he utilizado otras eSim que también me han entregado resultados eficientes, en países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Perú.

Sin embargo, una complicación que se presentó en ciertos casos fue que, cuando iba en la carretera, por ejemplo, en camino hacia el hotel, o estaba en lugares más alejados de la urbe, mi Internet se debilitaba y operaba más lento.

Aquello también ocurrió en esta ocasión, pero en una escala menor. Pude mantenerme conectado tanto en zonas urbanas como en otras más aisladas , tanto para enviar y recibir mensajes por aplicaciones como para revisar información de utilidad en Google o, incluso, ver videos en YouTube y redes sociales.

Al hacer una revisión de los precios de Yesim en comparación a los de otras firmas conocidas del sector, los valores son similares .

A modo de ejemplo, por una cantidad ilimitada de datos para utilizar en España por un periodo de 7 días, la compañía suiza cobra actualmente alrededor de 31 dólares, lo que se traduce en aproximadamente $28.000 pesos chilenos.

Otras empresas ofrecen un servicio de tales características por entre 27 y 30 dólares aproximadamente.

Desde Yesim aseguran en su página web: “Nos especializamos en conectividad rápida, segura y global a través de soluciones móviles avanzadas eSIM que permiten a los usuarios tener control total sobre sus vidas digitales, garantizar la protección de datos y privacidad, y ofrecer la libertad de conectarse en cualquier momento y en cualquier lugar”.