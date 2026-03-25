Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas? Foto referencial.

En los próximos días llegará una nueva jornada dedicada a las ofertas del comercio en línea, de la mano del siguiente Black Sale 2026.

El evento fue presentado bajo el lema del “primer Black del año”, al ser una jornada que, a diferencia de sus equivalentes como el Cyber Monday o el Black Friday, llega en el primer trimestre.

Cuándo es el Black Sale 2026

El próximo Black Sale 2026 está confirmado desde el lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril , por lo que se presentarán siete días de descuentos.

Durante dicha semana se podrán aprovechar rebajas en variedad de productos, de parte de una serie de marcas que ya anunciaron sumarse a la fecha y se pueden revisar en el sitio oficial blacksale.cl.

De momento, en la plataforma se permite ingresar un correo electrónico para recibir informaciones relacionadas a las ofertas que se activarán en el evento.

Se trata de promociones que se distribuirán en una amplia selección de categorías, donde destacan alimentos, deportes, entretención, construcción, hogar, infantil, mascotas, moda, salud, tecnología, calzado y turismo.