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    Joven terminó muerta por discusión vial: Brigada de Homicidios PDI busca a sujeto que atacó a conductora en Valparaíso

    Camila Ponce Arriagada, estudiante que trabajaba conduciendo en Uber, fue golpeada y arrastrada varios metros por un sujeto cuyo paradero se desconoce, quedando en estado grave. Su muerte se constató en el Hospital Carlos Van Buren la madrugada de este martes.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews

    El Ministerio Público dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones desarrolle diligencias para aclarar el deceso de una conductora de 21 años que fue arrollada tras una discusión vial en Valparaíso el jueves 19 de marzo.

    La víctima, identificada como Camila Ponce Arriagada estudiaba la carrera de técnico en construcción en la sede de Duoc UC de la Ciudad Puerto y realizaba labores como conductora de aplicaciones.

    Según explicó hace unos días la fiscal Constanza Díaz, fue un pasajero de esos servicios la persona que relató a personal de Carabineros el ataque a la joven.

    “Declaró que mientras se trasladaba como pasajero en un automóvil de la aplicación Uber, el que era conducido por la víctima, una mujer identificada como Camila Ponce Arriagada, de 21 años de edad, al llegar a la altura del supermercado Jumbo de esta ciudad, se vio envuelta en una discusión con otro conductor, del que se desconocen antecedentes“, explicó la persecutora.

    El hecho ocurrió entre las 16.00 y las 17.00 horas a la altura de la pasarela Yolanda, en dirección a Valparaíso.

    Díaz indicó que según el relato de este testigo el conductor “lanzó un objeto contundente a la joven, la agredió físicamente con golpes de puño y luego intentó huir del sector”.

    “La víctima se opuso, colgándose de la ventana de este conductor, quien reanudó su marcha y la arrastró aproximadamente ocho metros hasta dejarla abandonada y con lesiones de extrema gravedad en el sector de avenida España. Donde fue atendida por personal de salud y trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren”, explicó la fiscal el lunes.

    Este martes, la condición de la víctima agravó y se constató su muerte en el recinto asistencial durante la madrugada.

    La familia de la víctima anunció la presentación ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso de una querella contra quienes resulten responsables del crimen, buscando formalmente la pena de presidio perpetuo para la persona que provocó la muerte a la estudiante y trabajadora.

    Más sobre:PolicialValparaísoFiscalía de ValparaísoCamila Ponce ArriagadaUber

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