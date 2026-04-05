Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

Luego de obtener el permiso de las autoridades iraníes, 15 embarcaciones lograron atravesar el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, de acuerdo a un informe de la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

La medida supone el mayor número de buques en tránsito durante un solo día desde que el tráfico por esta vía marítima crucial decayera drásticamente a causa de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo a la agencia, todas los naves cruzaron el estrecho con el permiso previo del régimen y bajo las condiciones de seguridad establecidas por Teherán.

Sin embargo, no facilitó información sobre la nacionalidad de los buques, su cargamento ni sus destinos.

Foto: NASA. -

Según las cifras publicadas por Fars, el tráfico marítimo general por Ormuz se mantiene muy por debajo de los niveles normales a pesar del reciente aumento, siendo aproximadamente un 90% inferior al de antes del conflicto.

La mayoría de las naves a las que se les ha permitido el paso en las últimas semanas han sido de propiedad iraní o están vinculadas a países considerados amigos por Teherán, entre ellos China, India, Pakistán y Rusia.

Las medidas de Irán para tomar el control total del estrecho

Durante los últimos días, Irán informó que planea tomar oficialmente el control del transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante la implementación de un sistema regulado de “permisos y peajes”.

Esto para reforzar su dominio de una de las rutas marítimas más vitales del mundo, lo que actualmente realiza con ayuda de unidades militares, incluida la Armada de la Guardia Revolucionaria, que supervisan las rutas de tránsito cercanas a la costa de Irán, escoltando a los buques autorizados a través de aguas territoriales.

La misma Armada declaró este domingo que el estrecho “nunca volverá a su estado anterior”, especialmente para EE.UU. e Israel , y añadió que se están ultimando los preparativos para imponer un nuevo orden de seguridad en el Golfo Pérsico.

Por su parte, los legisladores iraníes confirmaron que se está preparando un proyecto de ley para legalizar la supervisión que ejerce Teherán sobre el estrecho.

De acuerdo a este, los buques que necesiten un paso seguro estarían obligados a registrarse, presentar los detalles del viaje y cumplir con las condiciones de seguridad establecidas por Teherán .

Las autoridades además indicaron que podrían cobrarse tasas a cambio de protección y autorización.