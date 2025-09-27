Irán condena a muerte a dos acusados de espiar para Israel

Foto: miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en un simulacro militar, en Irán, 17 de octubre de 2022.

La justicia iraní dictó este sábado 27 de septiembre la pena capital para dos personas y sentenció a otras dos a prisión por su presunta colaboración con el servicio de inteligencia israelí, Mossad, y con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por Teherán.

Hossein Fazeli Harkandi, fiscal general de la provincia de Alborz, detalló que los acusados fueron juzgados por delitos de “guerra contra Dios”, “colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista (Israel)” y “propaganda contra el sistema”.

En ese sentido, l os condenados incluyen a dos hombres residentes en Karaj y a una pareja de Isfahán , quienes, según las autoridades, habrían formado parte de una red de espionaje.

Teherán sostiene que recibieron entrenamiento en “geolocalización de lugares sensibles y construcción de proyectiles explosivos” y que provocaron incendios en instalaciones militares y públicas.

El fiscal agregó que la red también habría recibido instrucciones para atacar un centro militar en Teherán, pero fueron detenidos en mayo antes de ejecutar el plan, un mes previo al conflicto de 12 días entre Irán e Israel.