Ataque con drones ucranianos impacta estación petrolera en Rusia
La ofensiva por parte de Ucrania obligó a interrumpir temporalmente su funcionamiento.
Una planta de abastecimiento de combustible en la región de Chuvasia, en el suroeste de Rusia, resultó atacada este sábado por drones atribuidos a las fuerzas ucranianas.
El gobernador local, Oleg Nikolaev, señaló que las instalaciones se encuentran próximas al río Volga, en las cercanías de la localidad de Konar, y recalcó que el punto afectado está a unos 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania.
La autoridad confirmó que no hubo personas lesionadas y que los daños fueron “de carácter menor”.
