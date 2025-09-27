Ataque con drones ucranianos impacta estación petrolera en Rusia

Una planta de abastecimiento de combustible en la región de Chuvasia, en el suroeste de Rusia, resultó atacada este sábado por drones atribuidos a las fuerzas ucranianas.

La ofensiva por parte de Ucrania obligó a interrumpir temporalmente su funcionamiento.

El gobernador local, Oleg Nikolaev, señaló que las instalaciones se encuentran próximas al río Volga, en las cercanías de la localidad de Konar, y recalcó que el punto afectado está a unos 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania.

La autoridad confirmó que no hubo personas lesionadas y que los daños fueron “de carácter menor”.