SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán denuncia ante la ONU las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en medio de la ola de protestas

    Desde el Gobierno iraní sostuvieron que tanto la administración de Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "fomentan la violencia, apoyan a grupos terroristas, incitan a la desestabilización de la sociedad y aspiran a transformar las protestas pacíficas en desórdenes violentos".

    Por 
    Europa Press
    Protestas en Irán. Imagen archivo.

    El Gobierno iraní ha remitido una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que denuncia las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en coordinación con Israel en el marco de la oleada de protestas que se han producido en los últimos días en las principales ciudades iraníes y que se han cobrado decenas de muertos.

    Teherán condena “la conducta ilegal e irresponsable de Estados Unidos en coordinación con el régimen israelí para interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitación y fomento deliberado de la inestabilidad y la violencia”, según la misiva, publicada en redes sociales.

    En particular señala al presidente estadounidense, Donald Trump, y al “criminal” primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por defender la necesidad de una “intervención”, un “rescate” o “resultados políticos coercitivos” en una postura “evidentemente coordinada”.

    “Fomentan la violencia, apoyan a grupos terroristas, incitan a la desestabilización de la sociedad y aspiran a transformar las protestas pacíficas en desórdenes violentos”, ha señalado el Gobierno iraní.

    Teherán advierte de que ninguna ley internacional permite a un Estado “incitar a la violencia, desestabilizar sociedades o poner en marcha una ingeniería del desorden bajo el pretexto de los derechos humanos o el ‘apoyo a la gente’”.

    La carta recuerda las sanciones contra Irán que “violan los derechos humanos fundamentales” de la población o el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 que “se saldaron con más de 1.100 muertos inocentes”.

    La misiva está suscrita por el representante de Irán ante la ONU, Amir Saeid Aravani, quien insta a Guterres a hacer circular este documento entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Más sobre:IránEstados UnidosONUIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE

    Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos

    Boric pide prevenir incendios ante altas temperaturas: “Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”

    Hombre de 30 años muere tras ser baleado al interior de una vivienda en San José de Maipo

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Lo más leído

    1.
    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    2.
    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    3.
    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    4.
    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    5.
    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria
    Chile

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria

    Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    La UC llega a su meta: el Claro Arena completa 14 mil abonos para la temporada 2026
    El Deportivo

    La UC llega a su meta: el Claro Arena completa 14 mil abonos para la temporada 2026

    Un nuevo tropiezo para Manuel Pellegrini: el Betis solo consigue un empate en su visita al colista Oviedo

    Barcelona arruina la sorpresa y anuncia la llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE
    Mundo

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE

    Irán denuncia ante la ONU las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en medio de la ola de protestas

    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza