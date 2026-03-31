Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz
“Ocho personas han fallecido en el ataque contra el buque de carga en Ramcha, Qeshm”, afirmaron autoridades iraníes.
Las autoridades iraníes han denunciado este lunes la muerte de ocho personas en un ataque contra dos buques de carga en las islas de Qeshm y de Lark, situadas en el estrecho de Ormuz, y cuya autoría han atribuido a Estados Unidos e Israel, en el marco de la ofensiva que ya ha dejado en Irán más de 2.000 víctimas mortales.
“Ocho personas han fallecido en el ataque contra el buque de carga en Ramcha, Qeshm”, ha afirmado el vicegobernador de Asuntos Políticos, de Seguridad y Sociales de Hormozgan, Ahmad Nafisi, en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.
El dirigente de la provincia en la que se encuentra el distrito de Qeshm, que acoge ambas islas, ha indicado también que, “afortunadamente”, el ataque al buque alcanzado en la isla de Lark “no ha causado víctimas mortales debido a la ausencia de tripulación” en el momento del impacto.
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