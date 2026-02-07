Irán dice estar dispuesto a un acuerdo nuclear “tranquilizador” con EE.UU., pero defiende su derecho a enriquecer uranio

Irán manifestó este sábado su disposición a alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos que resulte “tranquilizador” para Washington, aunque insistió en que el enriquecimiento de uranio constituye un “derecho inalienable” para Teherán.

El planteamiento fue realizado por el canciller iraní, Abás Araqchi, luego de las conversaciones sostenidas el viernes en Mascate, capital de Omán, con un equipo de representantes estadounidenses, entre ellos el emisario del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Según explicó el jefe de la diplomacia iraní, los contactos —aunque indirectos— permitieron un primer acercamiento entre ambas partes en un contexto marcado por la alta tensión regional. Washington mantiene desplegados una decena de buques de guerra y un portaviones en Medio Oriente, como señal disuasiva frente a Teherán.

En una entrevista con el canal Al Jazeera, Araqchi sostuvo que están “listos para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento” de uranio, aunque recalcó que se trata de una actividad que “debe continuar” por ser un derecho soberano de su país.

Las potencias occidentales e Israel acusan a Irán de buscar desarrollar un arma nuclear, algo que Teherán niega de forma reiterada, asegurando que su programa atómico tiene fines exclusivamente civiles.

El canciller iraní adelantó además que debería haber “pronto” una segunda ronda de conversaciones, en una fecha aún por definir. En paralelo, Trump declaró el viernes que “Irán quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas” y que ambas partes volverán a reunirse “a principios de la próxima semana”.

No obstante, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a productos de países que comercien con Irán, como forma de mantener la presión económica sobre Teherán.

Trump había amenazado en enero con atacar Irán tras la represión de protestas internas, pero dio marcha atrás luego de gestiones de Omán, Arabia Saudita y Catar. Araqchi advirtió que, si Estados Unidos golpea territorio iraní, su país atacará “sus bases en la región”.

El canciller también fue enfático en señalar que el programa de misiles balísticos iraníes “nunca será negociable”, pese a que Washington busca incluir ese punto y el apoyo de Irán a grupos armados regionales en la agenda de futuras conversaciones.