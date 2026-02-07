SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán dice estar dispuesto a un acuerdo nuclear “tranquilizador” con EE.UU., pero defiende su derecho a enriquecer uranio

    El canciller Abás Araqchi afirmó que Teherán está listo para un entendimiento que reduzca tensiones con Washington, tras contactos indirectos en Omán con representantes del gobierno de Donald Trump.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Irán manifestó este sábado su disposición a alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos que resulte “tranquilizador” para Washington, aunque insistió en que el enriquecimiento de uranio constituye un “derecho inalienable” para Teherán.

    El planteamiento fue realizado por el canciller iraní, Abás Araqchi, luego de las conversaciones sostenidas el viernes en Mascate, capital de Omán, con un equipo de representantes estadounidenses, entre ellos el emisario del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

    Según explicó el jefe de la diplomacia iraní, los contactos —aunque indirectos— permitieron un primer acercamiento entre ambas partes en un contexto marcado por la alta tensión regional. Washington mantiene desplegados una decena de buques de guerra y un portaviones en Medio Oriente, como señal disuasiva frente a Teherán.

    En una entrevista con el canal Al Jazeera, Araqchi sostuvo que están “listos para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento” de uranio, aunque recalcó que se trata de una actividad que “debe continuar” por ser un derecho soberano de su país.

    Las potencias occidentales e Israel acusan a Irán de buscar desarrollar un arma nuclear, algo que Teherán niega de forma reiterada, asegurando que su programa atómico tiene fines exclusivamente civiles.

    El canciller iraní adelantó además que debería haber “pronto” una segunda ronda de conversaciones, en una fecha aún por definir. En paralelo, Trump declaró el viernes que “Irán quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas” y que ambas partes volverán a reunirse “a principios de la próxima semana”.

    No obstante, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a productos de países que comercien con Irán, como forma de mantener la presión económica sobre Teherán.

    Trump había amenazado en enero con atacar Irán tras la represión de protestas internas, pero dio marcha atrás luego de gestiones de Omán, Arabia Saudita y Catar. Araqchi advirtió que, si Estados Unidos golpea territorio iraní, su país atacará “sus bases en la región”.

    El canciller también fue enfático en señalar que el programa de misiles balísticos iraníes “nunca será negociable”, pese a que Washington busca incluir ese punto y el apoyo de Irán a grupos armados regionales en la agenda de futuras conversaciones.

    Más sobre:IránEstados UnidosEE.UU.Acuerdo nuclearEnergía nuclear

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales

    Gobierno inicia entrega de Bonos de Recuperación a afectados por lluvias en la RM: más de 800 hogares beneficiados

    Lo más leído

    1.
    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    2.
    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    3.
    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    4.
    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    5.
    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”
    Chile

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis
    El Deportivo

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse
    Mundo

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra