Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares. Foto: archivo.

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para mantener conversaciones nucleares en Omán este viernes 6 de febrero.

Tanto la Casa Blanca como el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní confirmaron la reunión prevista para finales de esta semana.

Se trata de la primera vez desde mayo del año pasado en que Washington y Teherán mantendrán negociaciones formales sobre el programa nuclear iraní .

El encuentro se dará en un contexto en el que, durante las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha criticado al régimen iraní por la represión de las protestas masivas y ha presionado a sus líderes para que acepten un acuerdo destinado a frenar su programa nuclear.

Durante el último mes, el país norteameriano ha incrementado su capacidad de fuego en la región, a través del despliegue de nuevos destructores, aviones de guerra y sistemas de defensa aérea, así como del portaaviones USS Abraham Lincoln.

El martes 3 de febrero, un F-35C estadounidense derribó un dron Shahed-139 iraní, luego de que el vehículo aéreo no tripulado se acercara “agresivamente” al USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, según afirmaron desde Washington.

Horas más tarde, ese mismo día, buques iraníes y otro dron “hostigaron” a un petrolero con bandera y tripulación estadounidense.

Según el Comando Central de Estados Unidos, amenazaron con abordarlo y apoderarse de la embarcación, por lo que el destructor USS McFaul intervino y escoltó al barco hasta un lugar seguro, con apoyo aéreo defensivo de las fuerzas estadounidenses.

Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares. Foto: archivo.

Qué discutirán las delegaciones de EEUU e Irán en las conversaciones sobre temas nucleares

Estados Unidos ha insistido en su interés de que Irán deje de enriquecer uranio, el cual podría ser utilizado para desarrollar armas nucleares . También busca que limite su programa de misiles balísticos y ponga fin a su apoyo a aliados regionales que Washington considera hostiles .

Irán, por su parte, ha declarado su disposición a discutir únicamente su programa nuclear .

Las conversaciones parecieron estar en peligro de fracasar este miércoles, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declarara a la prensa que Teherán se había retirado del formato acordado inicialmente, el cual se realizaría en Turquía e incluiría a representantes de otros países de la región.

Junto con ello, dijo que las condiciones de Washington para aceptar las negociaciones incluían garantías de que las conversaciones abarcarían más que los esfuerzos nucleares de Irán, como la represión del régimen iraní contra los manifestantes.

“No estoy seguro de que se pueda llegar a un acuerdo con estos tipos, pero vamos a intentar averiguarlo”, dijo Rubio, según declaraciones rescatadas por el Wall Street Journal.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghbchi, anunció horas después que se desarrollarían “conversaciones nucleares” entre su país y Estados Unidos en Mascate , la capital omaní.

Dicha información fue confirmada al citado periódico por un funcionario de la Casa Blanca.

Hasta el momento, el presidente Trump no ha descartado públicamente la idea de ordenar un potencial ataque estadounidense contra Irán .

En las últimas semanas, ha sugerido una eventual ofensiva como medida para reprender al régimen iraní por la represión a los manifestantes y para presionar a Teherán para que acepte un acuerdo sobre su programa nuclear.

Pese a lo anterior, la Casa Blanca ha reiterado que espera encontrar una solución diplomática .