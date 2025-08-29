SUSCRÍBETE
Mundo

Irán muestra su disposición a entablar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear

En una carta dirigida a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, además atribuyó el fracaso de anteriores conversaciones sobre su programa nuclear a la “obstinación” de Estados Unidos.

Por 
Europa Press
Instagram @araghchi

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, manifestó su “disposición” a retomar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear, en una carta dirigida a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas.

Esto después de que Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron este jueves el inicio del proceso para reactivar las sanciones de la ONU contra el país centroasiático, el que a su vez condicionó las conversaciones a que estos tres gobiernos no cometan “acciones destructivas”.

“La República Islámica de Irán también reiteró su disposición a reanudar negociaciones diplomáticas justas y equilibradas, siempre que las partes en conflicto demuestren su seriedad y buena fe y se abstengan de acciones destructivas que socaven las posibilidades de éxito de las negociaciones”, señaló Araghchi en su canal de Telegram, donde instó al grupo de los Veintisiete a “trabajar para facilitar una diplomacia genuina y preservar el multilateralismo”.

Pese a ello, el personero lamentó la “narrativa selectiva e incompleta” de la Unión Europea (UE), a la que acusó de “ignorar el desprecio crónico” de sus obligaciones en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

En este sentido, señaló que “a pesar de la suspensión de algunas sanciones en 2015, Europa no solo ha incumplido sus compromisos de normalizar las relaciones comerciales y económicas con Irán, sino que también ha violado el acuerdo”, mediante “la ampliación de las sanciones contra personas y entidades civiles iraníes y la reimposición de sanciones a aerolíneas, transporte marítimo, buques y puertos iraníes”.

En una extensa misiva que envió también al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; al presidente en ejercicio de la Asamblea General, Philémon Yang, y a los miembros del Consejo de Seguridad, el jefe de la diplomacia iraní reiteró que la ‘troika’ europea, el también conocido E3, “carece de base legal o autoridad para invocar el mecanismo de resolución de controversias o activar la reimposición automática de sanciones”, recordando que China y Rusia respaldan este extremo.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. REUTERS/Yves Herman Yves Herman

Asimismo, atribuyó el fracaso de anteriores conversaciones sobre su programa nuclear a la “obstinación” de Estados Unidos, sus “consideraciones de política interna” y la vinculación de las conversaciones por parte de la ‘troika’ y la Unión Europea a temas no relacionados.

Araghchi hizo notar a Kallas sus declaraciones sobre el “fin del programa nuclear de Irán”, considerando que éstas “socavan el papel de la UE como coordinador objetivo e imparcial” en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Por otra parte, criticó “duramente” la postura de la UE respecto a los ataques “ilegales” de Israel y EE.UU. contra sus instalaciones nucleares a principios de junio y, en particular, el “apoyo” de la ‘troika’ a estos dos países mediante el “suministro de armas”, lo que “socavan aún más la buena voluntad de Europa”.

El ministro transmitió estas consideraciones a Kallas durante una conversación telefónica que ambos mantuvieron a cuenta de las “acciones injustificadas e ilegales” de la ‘troika’, según indicó poco antes de difundir la misiva en Telegram.

En la llamada, Araghchi condenó el “abuso del mecanismo de solución de controversias del PAIC y de la Resolución 2231”, al considerar que “aumenta las dudas sobre las verdaderas intenciones de estos tres países hacia Irán y dificulta la vía diplomática”.

Así, reiteró que tomará las “medidas apropiadas a esta acción provocadora”, si bien afirmó su voluntad de “contribuir al diálogo” para “encontrar una solución diplomática”.

