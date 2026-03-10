SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    “La nación no tiene miedo de sus amenazas vacías”, sostuvo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 6 de marzo de 2026, muestra humo tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha rechazado este martes las “amenazas vacías” por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y le ha recomendado que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “La nación no tiene miedo de sus amenazas vacías”, ha dicho Lariyani en sus redes sociales en respuesta a las últimas amenazas de Trump contra el país, al afirmar que Irán “será golpeado 20 veces más fuerte por Estados Unidos” si bloquea el paso de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

    Así, Lariyani ha recalcado que “incluso otros más grandes (que Trump) no lograron eliminar a la nación iraní”. “Tenga cuidado, no sea usted el eliminado”, ha advertido el que fuera principal asesor de seguridad de Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

    La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran, además de Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficialismo y la DC anuncian acuerdo administrativo con el PDG para la presidencia de la Cámara: candidata es Pamela Jiles

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

    Lo más leído

    1.
    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    2.
    Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

    Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

    3.
    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    4.
    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Incendio de grandes proporciones afecta a empresa abandonada en la comuna de Santiago
    Chile

    Incendio de grandes proporciones afecta a empresa abandonada en la comuna de Santiago

    Oficialismo y la DC anuncian acuerdo administrativo con el PDG para la presidencia de la Cámara: candidata es Pamela Jiles

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Falabella cambiará la dieta de su presidente: parte en casi $ 60 millones al mes
    Negocios

    Falabella cambiará la dieta de su presidente: parte en casi $ 60 millones al mes

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz

    El dólar cae más de $10 y pierde los $900 tras proyecciones de Trump sobre el fin de la guerra

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras
    Tendencias

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Quiénes son los acusados de lanzar bombas caseras cerca de la casa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

    Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima
    El Deportivo

    Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima

    “No me grites así” y encarado por Clark y Meneghini: la tensa jornada de Roberto Tobar en el Estadio Nacional

    Figura de Brasil es operada con éxito de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región
    Mundo

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo