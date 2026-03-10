Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha rechazado este martes las “amenazas vacías” por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y le ha recomendado que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

“La nación no tiene miedo de sus amenazas vacías”, ha dicho Lariyani en sus redes sociales en respuesta a las últimas amenazas de Trump contra el país, al afirmar que Irán “será golpeado 20 veces más fuerte por Estados Unidos” si bloquea el paso de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Así, Lariyani ha recalcado que “incluso otros más grandes (que Trump) no lograron eliminar a la nación iraní”. “Tenga cuidado, no sea usted el eliminado”, ha advertido el que fuera principal asesor de seguridad de Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran, además de Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.