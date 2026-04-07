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    Irán reivindica ataques en Israel, Emiratos Árabes y Kuwait en respuesta al bombardeo a petroquímicas

    La escalada de ataques llega cuando Irán está apurando el plazo dado por Estados Unidos para cerrar un acuerdo para parar la guerra a cambio de la reapertura del paso de Ormuz

    Por 
    Europa Press
    Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    El Ejército de Irán ha reivindicado este martes ataques en Israel, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait en respuesta al bombardeo por parte de Israel contra el mayor centro petroquímico de Irán, en Asaluyé, próximo al yacimiento de gas de South Pars.

    En un comunicado, difundido por la cadena estatal IRIB, el Ejército iraní ha confirmado ataques con drones “a gran escala” durante la noche contra “la unidad de generación de energía y la fuente de almacenamiento de combustible de las industrias petroquímicas cerca de Dimona”, en Israel.

    “Es de vital importancia para la economía y la seguridad del régimen sionista, y alberga el mayor complejo químico del régimen en el desierto del Néguev”, ha añadido sobre los objetivos atacados en Israel que ha indicado que “se utilizan para cubrir algunas de las necesidades militares” de Israel.

    En Emiratos, Irán ha reivindicado ataques contra un “centro de reparación y mantenimiento” del Ejército estadounidense en el puerto de Jebel Ali, uno de los puertos de atraque “más grandes” para los buques estadounidenses y que “proporciona a la flota estadounidense una instalación fundamental de apoyo y reparación para sus embarcaciones”.

    Igualmente, el Ejército iraní ha confirmado bombardeos contra la base aérea Ahmed Al Jaber en Kuwait, que alberga fuerzas militares estadounidenses. “Cuentan con sistemas de radar y hangares capaces de albergar una variedad de aeronaves militares, y la 332ª Ala de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está estacionada en esta base”, ha detallado sobre unos ataques ha enmarcado en las represalias por la ofensiva contra el centro petroquímico de Asaluyé, clave para procesar en torno al 50% de productos petroquímicos de Irán.

    La escalada de ataques llega cuando Irán está apurando el plazo dado por Estados Unidos para cerrar un acuerdo para parar la guerra a cambio de la reapertura del paso de Ormuz, pacto que parece ahora lejano después de que Teherán haya rechazado los ultimátum de Donald Trump, tras afirmar que son “incompatibles” con mantener negociaciones.

    Más sobre:MundoIránIsraelEmiratos Árabes UnidosKuwaitEstados Unidos

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