Irán reporta al menos 148 muertes tras ataque a escuela de niñas al sur del país

Este sábado se registró un ataque contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab al sur de Irán, en que según la agencia iraní Tasnim, dejó al menos a 148 personas fallecidas y más de 100 heridos entre ellos estudiantes, profesores y apoderados.

Otras fuentes como BBC informan que esta la cifra de fallecidos podría estar ya en 153 fallecidos, según información recopilada con funcionarios iraníes.

La noticia ha dado vuelta al mundo en que incluso la nobel de la Paz, Malala Yousafzai se pronunció al respecto. “Eran niñas que iban a la escuela a aprender, con esperanzas y sueños para el futuro. Hoy, sus vidas fueron brutalmente truncadas”, señaló en una publicación de X.

El sábado, Seyed Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán fue uno de los primeros en hablar sobre este ataque, sobre el que señaló que “estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta”.

Más tarde el ministro, en entrevista con ABC News, también confirmó la cifra de 148 muertos y catologó este hecho como “ crimen de guerra ”.

Si bien aún no está confirmado desde dónde vino el ataque, la escalada de violencia durante estas últimas horas entre Irán, Estados Unidos e Israel, ha cobrado la vida de cientos de civiles.

Al preguntarles sobre este ataque, las autoridades estadounidenses dijeron que están revisando los informes respecto a este suceso, mientras que Israel sostiene que no tenían conocimiento sobre alguna operación en esa zona.

La escuela Shajarah Tayyebeh, se situaba cerca de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que anteriormente había sido un objetivo de ofensivas.

Al lugar ha llegado ayuda de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, quienes enviaron parte de su equipo para atender a los heridos y ayudar a rescatar a personas que todavía puedan estar bajos los escombros.