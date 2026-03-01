Guardia Revolucionaria de Irán dice que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

Este domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) señaló que lanzó un total de cuatro misiles en contra del mayor portaaviones de la Armada norteamericana: el USS Abraham Lincoln.

“El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, señaló la IRGC en un comunicado divulgado en medios locales. Al respecto, agregaron que “la tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los terroristas agresores”.

Sin embargo, desde el ejército norteamericano habrían por el momento descartado que los misiles finalmente hubieran golpeado el portaaviones. Un oficial estadounidense habría declarado a Al Jazeera que los ataques no habrían afectado las operaciones del portaaviones.

En ese sentido, descartó al citado medio que los misiles alcanzaran la nave y causaran daños.

La información también fue desmentida poco después desde el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom) a través de sus redes sociales.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Por este mismo medio, el comando unificado también informó que el ejército estadounidense sufrió tres bajas durante el desarrollo de la operación Furia Épica.

“Tres militares estadounidenses han muerto en combate y cinco han resultado gravemente heridos en el marco de la Operación Furia Épica”, detallaron sobre el asunto.

“Varias otras personas sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestra respuesta sigue en curso”, agregaron.

Mientras continúa la operación estadounidense, que logró durante la jornada del sábado la muerte del ayatolá Ali Jamenei, Irán también ha realizado una serie de ataques en represalia en contra de países vecinos en Medio Oriente, especialmente aquellos con bases militares norteamericanas.