Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

Un misil habría impactado a un edificio residencial en la localidad israelí Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. Hasta el momento se reportan nueve personas fallecidas, según el servicio de ambulancias Magen David Adom.

Además están tratando y evacuando a 28 heridos al hospital, incluidos dos en estado grave, dos en estado moderado y 24 en estado leve.

Según el medio The Times of Israel, el misil además de afectar esta zona residencial, destruyó una sinagoga y dañó gravemente un refugio antibombas público.

El jefe de policía del distrito de Jerusalén, Avshalom Peled dijo a la prensa que “hasta donde yo sé, probablemente hubo un impacto directo en el refugio (público) y la mayoría, si no todos, de los que murieron estaban allí”.

Los equipos de rescate siguen desplegados en la zona para sacar a las personas de los escombros.

*MDA Spokesperson:* Update to the recent missile barrage fired at Israel:



*Initial report only!!!* from the Beit Shemesh region, MDA EMTs and paramedics are treating a number of casualties, including a girl in serious condition. Updates to follow pic.twitter.com/s4vJBGhIqD — Magen David Adom (@Mdais) March 1, 2026

Una oleada de ataques iraníes continúan este domingo tras la muerte del ayatola Alí Jamenei este sábado, hecho que se adjudicó el Ejército israelí con ayuda de Estados Unidos.

A raíz de este, el actual mandatario iraní Masud Pezeshkian dijo que el país “considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico”.

Así, durante esta jornada también se han visto ataques desde Irán hacia zonas como el estrecho de Ormuz cerca de Omán y en Emiratos Árabes Unidos en que ya se han reportado 3 personas muertas y más de 50 heridos por ataques con drones.