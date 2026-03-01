SUSCRÍBETE
    Mundo

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    El mandatario ruso también calificó al máximo líder religioso y político de Irán durante los últimos 36 años de "un estadista destacado".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó este domingo de una “cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional” la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien perdió la vida durante la jornada del sábado en el contexto de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

    Según detalla Europa Press, el telegrama publicado por la oficina del Kremlin habría estado dirigido hacia el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

    “El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, señala el texto.

    Ali Jamenei

    “Les pido que transmitan mis más sinceras condolencias y apoyo a la familia y amigos del Líder Supremo, al gobierno y a todo el pueblo de Irán”, agregó el mandatario.

    Además de lo anterior, el texto por parte del Kremlin resalta la figura del máximo líder político y religioso de Irán durante los últimos 36 años. “En nuestro país, el ayatolá Jamenei será recordado como un estadista destacado que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes, elevándolas al nivel de una asociación estratégica integral”, enfatiza Putin.

    Durante la jornada del sábado, el gobierno ruso ya había criticado la incursión estadounidense-israelita. A través de su cancillería, habían calificado los bombardeos como una “peligrosa aventura” que llevaba a Oriente Medio “hacia una catástrofe”.

