    Mundo

    Trump afirma que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques y defiende la operación militar

    Las declaraciones se producen en medio de una escalada regional, tras bombardeos estadounidenses e israelíes y posteriores represalias iraníes contra bases militares en Oriente Próximo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump afirma que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques y defiende la operación militar

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que al menos 48 dirigentes iraníes han muerto en el marco de los bombardeos conjuntos entre Washington y Israel contra Irán, cifra que presentó como prueba del avance de la ofensiva militar.

    En declaraciones a Fox News, el mandatario sostuvo que la operación “avanza rápidamente” y destacó lo que calificó como el “éxito” de las acciones. “48 líderes ya no están, de una tacada. Y está avanzando rápidamente”, afirmó.

    Trump reiteró que la campaña ha producido resultados que “nadie puede creer” y defendió que el objetivo final es que el pueblo iraní “asuma el control de su destino”. Además, restó importancia a las eventuales consecuencias económicas del conflicto, incluyendo un posible cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio marítimo mundial.

    Trump afirma que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques y defiende la operación militar. En la imagen, el estrecho de Ormuz.

    Irán quiere dialogar

    En una entrevista posterior con la revista The Atlantic, el mandatario insistió en la magnitud del impacto. “La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que estábamos tratando ya no están”, señaló, en alusión a contactos previos entre Washington y autoridades iraníes.

    Trump también afirmó que la nueva dirigencia iraní quiere dialogar con él y que aceptó hacerlo, aunque no precisó con quién ni cuándo se produciría esa conversación. “Deberían haberlo hecho antes”, añadió, al sostener que Teherán “esperó demasiado” para negociar.

    Las declaraciones se producen en medio de una escalada regional, tras bombardeos estadounidenses e israelíes y posteriores represalias iraníes contra bases militares en Oriente Próximo. Hasta ahora no ha habido confirmación independiente sobre la cifra de 48 dirigentes muertos mencionada por el mandatario estadounidense.

    Trump afirma que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques y defiende la operación militar
