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    Israel advierte a la población de Irán para que no usen los trenes o se acerquen a infraestructura ferroviaria

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró el lunes que el Ejército de Israel había recibido orden de “seguir golpeando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní”.

    Por 
    Europa Press
    Sha Dati

    El Ejército de Israel ha emitido este martes una “advertencia urgente” a la población de Irán para que no usen los trenes ni se acerquen a la infraestructura ferroviaria del país durante la práctica totalidad del día, en medio de la ofensiva aérea lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

    “Advertencia urgente a los usuarios y pasajeros de trenes en Irán. Por su seguridad, les pedimos amablemente que se abstengan de usar y viajar en tren por todo Irán desde ahora hasta las 21.00 horas (hora local)”, ha dicho.

    Así, ha recalcado en un mensaje en farsi en sus redes sociales que “su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo”, en una advertencia ante posibles bombardeos contra esta infraestructura en las próximas horas en medio de la citada ofensiva.

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró el lunes que el Ejército de Israel había recibido orden de “seguir golpeando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní”, entre denuncias desde Teherán sobre crímenes de guerra por estos ataques contra objetivos civiles.

    Más sobre:IránIsraelGuerraTrenesAtaque

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