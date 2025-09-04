SUSCRÍBETE
Mundo

Israel advierte de que no recibirá a Macron hasta que no retire su anuncio sobre el reconocimiento del Estado palestino

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, instó a su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, a reconsiderar una medida que, según Israel, “socava la estabilidad en Medio Oriente”.

Por 
Europa Press
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se estrechan la mano en una conferencia de prensa conjunta, en Jerusalén, el 24 de octubre de 2023. Foto: Archivo POOL

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, ha advertido de que no recibirá al presidente francés, Emmanuel Macron, hasta que no retire su anuncio de reconocimiento “unilateral” del Estado palestino, una iniciativa que “perjudica los intereses” de Israel.

Así se lo ha comunicado este jueves Saar a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, a quien ha instado durante una llamada telefónica a dar marcha atrás y reconsiderar una medida que, según Israel, “socava la estabilidad en Medio Oriente”.

“Israel busca tener buenas relaciones con Francia, pero Francia debe respetar la posición de Israel cuando se trata de asuntos esenciales para su seguridad y su futuro”, ha advertido en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.

Saar ya cargó a principios de semana contra Macron por pedir a Estados Unidos que revoque el veto de entrada al país a funcionarios palestinos, y le ha acusado de socavar la estabilidad regional con “acciones peligrosas”, así como de no protestar ante una “incitación desenfrenada en el sistema educativo palestino contra Israel y los judíos”.

Países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia, entre otros, tienen previsto anunciar ante la Asamblea General de Naciones Unidas su reconocimiento al Estado palestino, una decisión reprochada por Estados Unidos e Israel al considerar que es contraproducente para la paz y declarar una “capitulación” frente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

