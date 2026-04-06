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    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aclaró que Israel “cuenta con suficientes interceptores para proteger a sus ciudadanos”.

    Por 
    Europa Press
    imagen archivo. Chen Junqing

    El Ministerio de Defensa israelí ha anunciado este lunes que ha aprobado un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow, desarrollados por Israel Aerospace Industries (IAI), en el marco de la guerra contra Irán.

    El ministro de Defensa, Israel Katz, y el director general del Ministerio, Amir Baram, firmarán próximamente el acuerdo, que permitirá “un aumento significativo tanto en el ritmo de producción como en las reservas de interceptores Arrow, como parte de los preparativos para la campaña en curso”.

    “El sistema Arrow, desarrollado y producido conjuntamente con la Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos (MDA), intercepta amenazas balísticas a altitudes exoatmosféricas y de la atmósfera superior, defendiendo a Israel contra amenazas estratégicas de largo alcance”, ha indicado la cartera en un comunicado.

    Katz ha aclarado que Israel “cuenta con suficientes interceptores para proteger a sus ciudadanos”. “El régimen de los ayatolá debe saber que Israel es resistente y fuerte, está preparado para mantener la campaña el tiempo que sea necesario y continúa mejorando sus capacidades defensivas y ofensivas”, ha argüido.

    La cartera ha subrayado que este sistema “ha demostrado su eficacia durante la guerra actual”, pudiendo derribar “con éxito” misiles balísticos lanzados desde Irán y Yemen". “Se considera uno de los sistemas de defensa antimisiles más avanzados del mundo”, ha apuntado el Ministerio con respecto a los interceptores, que cuestan entre dos y tres millones de dólares.

    Estados Unidos e Israel han escalado en las últimas horas los ataques contra territorio iraní a pocas horas de que se cumpla el plazo dado por Washington para cerrar un acuerdo a fin de parar la guerra a cambio de la reapertura del paso de Ormuz, pacto que parece ahora lejano después de que Teherán haya rechazado los ultimátum de Donald Trump, tras afirmar que son “incompatibles” con mantener negociaciones.

    Más sobre:IsraelIránEstados UnidosGierra

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