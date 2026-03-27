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    Israel ataca instalaciones nucleares iraníes y Marco Rubio dice que conflicto terminará “en un par de semanas”

    Las autoridades nucleares de Irán informaron que “no existe riesgo de contaminación para la población de la región”.

    Por 
    Europa Press
    Planta de agua pesada en la provincia iraní de Arak, en Irán.

    Israel ha confirmado este viernes dos ataques contra una planta de agua pesada en la provincia iraní de Arak, en el centro-oeste del país, y una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd, en el centro de Irán, sin que por ahora exista riesgo de contaminación para la población, según las autoridades iraníes.

    El Ejército israelí ha justificado el ataque contra Arak al detectar “intentos para reparar” la que fuera “una infraestructura clave para la producción de plutonio para armas nucleares”.

    Además, Israel ha indicado que el ataque ha sido ordenado para debilitar a la economía iraní porque “la planta representaba un importante activo económico para la Organización de Energía Atómica de Irán” y “sus actividades generaban decenas de millones de dólares anuales” para las autoridades iraníes.

    Poco después, y de nuevo en redes sociales, el Ejército israelí ha confirmado el segundo bombardeo contra la planta de extracción de uranio ubicada en Yazd, “la única de su tipo ” en todo el país, “donde las materias primas extraídas del subsuelo se someten a procesos mecánicos y químicos para luego ser utilizadas como materia prima para el enriquecimiento de uranio.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel no permitirán que el régimen terrorista iraní continúe con sus intentos de avanzar en el programa de armas nucleares, lo que constituye una amenaza existencial para el Estado de Israel y para el mundo entero”, ha concluido el Ejército.

    Las autoridades nucleares de Irán habían avanzado previamente ambos ataques contra Arak y contra la fábrica de “torta amarilla” de Ardakán. Sobre el primer ataque, “las investigaciones iniciales indican que este incidente no provocó ninguna liberación de materiales radiactivos fuera del complejo y, por lo tanto, no existe preocupación para los ciudadanos ni para las zonas aledañas”.

    Sobre el ataque israelí de Arak, la agencia nuclear iraní ha confirmado que la planta de agua pesada Mártires de Jandab ha sido alcanzada por un “ataque criminal perpetrado por el enemigo estadounidense-sionista”. De nuevo, “no existe riesgo de contaminación para la población de la región”, ha añadido el organismo en una declaración recogida por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

    Cabe recordar que, este pasado jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado una extensión de la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

    No espera un “conflicto prolongado”

    Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha estimado que la guerra de Irán habrá terminado “en un par de semanas” con el resultado de una República Islámica “más débil que nunca”, según ha trasladado también a sus homólogos del G7 durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores que ha terminado este viernes en Francia.

    “Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas, o de obtener un arma nuclear”, ha declarado ante los medios antes de dejar suelo francés.

    Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano.

    Tras insistir en que Estados Unidos no espera que la guerra se convierta en un “conflicto prolongado”, Rubio ha insistido en que su país ha dejado “bien claros desde el principio” los objetivos de la operación militar: la destrucción del potencial militar iraní, incluyendo sus “fábricas de misiles, cohetes y drones, así como su Marina”.

    Todo ello porque Rubio se ha declarado convencido de que si Irán se hiciera con un arma nuclear, lo primero que haría sería lanzarla. “Que esta gente consiguiera armas nucleares sería una locura. Miren lo que están dispuestos a hacer con las armas que tienen ahora. Atacan embajadas, atacan hoteles. Imaginen si estos lunáticos radicales tuvieran un arma nuclear para amenazar al mundo”, ha añadido.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránIsraelinstalaciones nuclearesMarco RubioG7ArakYazdMundo

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