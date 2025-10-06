SUSCRÍBETE
Mundo

Israel deporta a 171 activistas más de la flotilla, incluida Greta Thunberg

Las autoridades israelíes, además apuntaron que la acusaciones de malos tratos son “mentiras” dentro de “una campaña planificada de falsas noticias”.

Por 
Europa Press
Imagen archivo. Foto: Europa Press. Kike Rincón / Europa Press

El Gobierno de Israel ha informado de la deportación de otros 171 activistas de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg, en sendos aviones a Grecia y Eslovaquia, y ha negado que hayan sufrido algún tipo de abuso bajo custodia.

El Ministerio de Exteriores ha asegurado que en este grupo de “provocadores” hay ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha informado en sus redes sociales de la salida desde Israel de los 15 italianos que aún quedaban en Israel, que “están en buen estado físico” y harán primero una escala en Atenas, una ciudad a la que también llegarán 27 activistas griegos, según el Gobierno de Grecia.

“Hemos respetado y seguiremos respetando todos los derechos legales de los participantes en esta artimaña publicitaria”, ha dicho el Ejecutivo israelí, en alusión a las acusaciones de malos tratos y que, según Israel, son en realidad “mentiras” dentro de “una campaña planificada de falsas noticias”.

En este sentido, el departamento que dirige Gideon Saar ha esgrimido que “el único incidente violento” que ha tenido lugar durante el periodo de arresto de los activistas es la supuesta agresión por parte de una ciudadana española a una funcionaria de la prisión de Ktziot.

La Policía israelí ha confirmado que esta activista permanecerá detenida al menos hasta el miércoles, por lo que no será deportada de momento. En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla, de los cuales 21 regresaron el domingo y otros 28, en principio, iban a retornar este lunes.

