Israel refuerza la seguridad en embajadas de todo el mundo ante “amenazas concretas”

La agencia de inteligencia y seguridad interior, Shin Bet, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunciaron este viernes medidas para reforzar la seguridad en sus embajadas y misiones diplomáticas en todo el mundo en medio de crecientes amenazas debido a la actual campaña estadounidense-israelí contra Irán.

“Ante las amenazas concretas contra objetivos y misiones israelíes en todo el mundo, el Shin Bet, en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha aumentado recientemente la preparación operativa de los equipos de seguridad a través de actividades especializadas llevadas a cabo en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad locales en torno a objetivos israelíes en el extranjero”, afirma una declaración conjunta.

De acuerdo con The Jerusalem Post, las autoridades aumentaron la preparación operativa de los equipos de seguridad israelíes en el extranjero en los últimos días, trabajando en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad locales en torno a objetivos israelíes en el mundo, según el comunicado.

El texto detalla que los esfuerzos de seguridad “incluyen mejorar los procedimientos de respuesta rápida, las capacidades de evacuación de emergencia y la cooperación con las autoridades de seguridad locales en las misiones israelíes en todo el mundo, con especial énfasis en Oriente Medio, Europa y África” .

Las autoridades israelíes también afirmaron haber reforzado la seguridad, tanto abierta como encubierta, en torno a embajadas, diplomáticos y delegaciones. Como parte de este esfuerzo, se desplegaron sistemas tecnológicos avanzados para ayudar a monitorear, detectar e identificar posibles amenazas.

El comunicado indicó que las nuevas medidas eran especialmente significativas en el contexto de las crecientes amenazas de misiles en varios países en los últimos días.

Según este, además se reforzó la seguridad en zonas con alta concentración de israelíes en el extranjero, incluidos los aeropuertos donde operan aerolíneas israelíes.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que seguía brindando asistencia consular a los israelíes en el extranjero donde la necesitaran, ya que Israel permanece en alerta máxima ante las tensiones regionales.

Amenazas a embajadas israelíes

Como informó The Times of Israel, hace unos días Jerusalén llevó a cabo una extracción encubierta de parte del personal de su embajada en los Emiratos Árabes Unidos, después de que se frustraran dos complots terroristas iraníes contra el equipo diplomático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó la evacuación, afirmando que “ante amenazas concretas contra las misiones israelíes en los Emiratos Árabes Unidos, y a petición de las autoridades de seguridad, el personal no esencial fue evacuado de los Emiratos Árabes Unidos”.

A esto se suma el que los servicios de seguridad azerbaiyanos dieran a conocer este viernes que frustraron un complot iraní para atacar la embajada israelí en Bakú y otros objetivos judíos en Azerbaiyán.

De acuerdo con sus informes, la conspiración fue llevada a cabo por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) con el objetivo de crear pánico y dañar la reputación del Israel.

Las preocupaciones del Consejo de Seguridad Nacional

Este jueves, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Israel instó a los israelíes en el extranjero a mantener una mayor vigilancia a nivel mundial, señalando una “preocupación concreta” de que agentes terroristas estén intentando atacar a israelíes en el extranjero, así como a objetivos judíos en todo el mundo.

De acuerdo con The Jerusalem Post, el NSC expresó su creciente preocupación por los ataques en países cercanos a Irán y en toda la región del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Jordania.

La advertencia se produjo en medio de lo que el consejo describió como una mayor motivación y esfuerzos ampliados para atacar sitios israelíes y judíos a nivel mundial desde el inicio de la Operación León Rugiente, como Israel bautizó a la también llamada, por EE.UU., Furia Épica .