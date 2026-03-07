SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel refuerza la seguridad en embajadas de todo el mundo ante “amenazas concretas”

    La agencia de inteligencia y seguridad interior, Shin Bet, y el Ministerio de Relaciones Exteriores israelíes anunciaron la medida en medio de crecientes riesgos debido a la actual campaña contra Irán.

    Por 
    Lya Rosen
    Embajada-de-Israel-en-Turquía

    La agencia de inteligencia y seguridad interior, Shin Bet, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunciaron este viernes medidas para reforzar la seguridad en sus embajadas y misiones diplomáticas en todo el mundo en medio de crecientes amenazas debido a la actual campaña estadounidense-israelí contra Irán.

    “Ante las amenazas concretas contra objetivos y misiones israelíes en todo el mundo, el Shin Bet, en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha aumentado recientemente la preparación operativa de los equipos de seguridad a través de actividades especializadas llevadas a cabo en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad locales en torno a objetivos israelíes en el extranjero”, afirma una declaración conjunta.

    De acuerdo con The Jerusalem Post, las autoridades aumentaron la preparación operativa de los equipos de seguridad israelíes en el extranjero en los últimos días, trabajando en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad locales en torno a objetivos israelíes en el mundo, según el comunicado.

    El texto detalla que los esfuerzos de seguridad “incluyen mejorar los procedimientos de respuesta rápida, las capacidades de evacuación de emergencia y la cooperación con las autoridades de seguridad locales en las misiones israelíes en todo el mundo, con especial énfasis en Oriente Medio, Europa y África”.

    Las autoridades israelíes también afirmaron haber reforzado la seguridad, tanto abierta como encubierta, en torno a embajadas, diplomáticos y delegaciones. Como parte de este esfuerzo, se desplegaron sistemas tecnológicos avanzados para ayudar a monitorear, detectar e identificar posibles amenazas.

    El comunicado indicó que las nuevas medidas eran especialmente significativas en el contexto de las crecientes amenazas de misiles en varios países en los últimos días.

    Según este, además se reforzó la seguridad en zonas con alta concentración de israelíes en el extranjero, incluidos los aeropuertos donde operan aerolíneas israelíes.

    Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que seguía brindando asistencia consular a los israelíes en el extranjero donde la necesitaran, ya que Israel permanece en alerta máxima ante las tensiones regionales.

    Amenazas a embajadas israelíes

    Como informó The Times of Israel, hace unos días Jerusalén llevó a cabo una extracción encubierta de parte del personal de su embajada en los Emiratos Árabes Unidos, después de que se frustraran dos complots terroristas iraníes contra el equipo diplomático.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó la evacuación, afirmando que “ante amenazas concretas contra las misiones israelíes en los Emiratos Árabes Unidos, y a petición de las autoridades de seguridad, el personal no esencial fue evacuado de los Emiratos Árabes Unidos”.

    A esto se suma el que los servicios de seguridad azerbaiyanos dieran a conocer este viernes que frustraron un complot iraní para atacar la embajada israelí en Bakú y otros objetivos judíos en Azerbaiyán.

    De acuerdo con sus informes, la conspiración fue llevada a cabo por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) con el objetivo de crear pánico y dañar la reputación del Israel.

    Las preocupaciones del Consejo de Seguridad Nacional

    Este jueves, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Israel instó a los israelíes en el extranjero a mantener una mayor vigilancia a nivel mundial, señalando una “preocupación concreta” de que agentes terroristas estén intentando atacar a israelíes en el extranjero, así como a objetivos judíos en todo el mundo.

    De acuerdo con The Jerusalem Post, el NSC expresó su creciente preocupación por los ataques en países cercanos a Irán y en toda la región del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Jordania.

    La advertencia se produjo en medio de lo que el consejo describió como una mayor motivación y esfuerzos ampliados para atacar sitios israelíes y judíos a nivel mundial desde el inicio de la Operación León Rugiente, como Israel bautizó a la también llamada, por EE.UU., Furia Épica .

    Más sobre:IsraelEmbajadasSeguridadIránShin BetMinisterio de Relaciones ExterioresMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

    Libertarios celebran su primer aniversario con llamados a la unidad, respaldo a Kast e inesperada intervención de Claudio Crespo

    Lo más leído

    1.
    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    2.
    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso
    Chile

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha
    El Deportivo

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha

    Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20

    Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal
    Cultura y entretención

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales
    Mundo

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana