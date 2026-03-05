SUSCRÍBETE
    Mundo

    Israel sostiene que la “cooperación” entre Netanyahu y Trump contra Irán “está cambiando la historia”

    Según las autoridades la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán.

    Claudio Portilla
     
    Europa Press
    El Gobierno de Israel ha ensalzado este jueves que la “cooperación” con Estados Unidos en la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa contra Irán el 28 de febrero “está cambiando la historia”, tras una campaña de bombardeos que ha provocado un nuevo conflicto en Medio Oriente.

    “La cooperación entre el presidente (estadounidense, Donald) Trump y el primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu contra Irán está cambiando la historia”, ha trasladado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, a su homólogo de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una llamada telefónica.

    La cartera de Katz ha destacado que durante la conversación ha trasladado a Washington sus “condolencias” por la muerte de seis soldados estadounidenses por el impacto de un dron contra una instalación militar en Kuwait, antes de resaltar que Israel “está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a proteger la seguridad de las tropas de Estados Unidos en la región”.

    Asimismo, ha dado las gracias a Hegseth por su “firme apoyo” a Israel y “su extensa asistencia a la hora de defender a los civiles israelíes frente a la amenaza de los misiles iraníes”, al tiempo que ha apuntado que la cooperación “estrecha y sin precedentes” entre ambos ejércitos permitirá “lograr todos los objetivos de la guerra”.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

    Más sobre:IránNetanyahuIsraelEstados UnidosDonald Trump

