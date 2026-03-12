SUSCRÍBETE
    Mundo

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Diversos puntos de Irak han sido objetivo de ataques con misiles y drones por parte de Irán y milicias iraquíes proiraníes.

    Por 
    Europa Press
    Foto: archivo / referencial.

    El Gobierno de Irak ha denunciado este jueves un ataque contra una base militar italiana situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, si bien ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

    “Condeno firmemente el ataque contra la base italiana en Erbil”, ha dicho el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, antes de señalar que ha hablado con el embajador de Italia en Irak para abordara la situación, según un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

    “Afortunadamente, todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria”, ha señalado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento.

    Diversos puntos de Irak han sido objetivo de ataques con misiles y drones por parte de Irán y milicias iraquíes proiraníes, parte de la respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

