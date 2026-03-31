SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

    “Resulta profundamente decepcionante que esta iniciativa de ley haya sido aprobada por el Knesset (Parlamento)”, dijo Volker Türk en una declaración.

    Por 
    Xinhua
    El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

    El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo hoy que la legislación de Israel sobre la pena de muerte dirigida contra los palestinos viola el derecho internacional.

    “Resulta profundamente decepcionante que esta iniciativa de ley haya sido aprobada por el Knesset (Parlamento)”, dijo Türk en una declaración.

    La iniciativa de ley “es evidentemente incompatible con las obligaciones de Israel ante el derecho internacional, incluyendo lo que respecta al derecho a la vida. También plantea serias preocupaciones sobre las violaciones al debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser revocada pronto”, indicó la declaración.

    Palestinos se manifiestan contra la ley de la pena de muerte de Israel, en el oeste de la Ciudad de Gaza, el 31 de marzo de 2026. Foto: Xinhua/Rizek Abdeljawad

    El Parlamento de Israel aprobó el lunes una iniciativa de ley que hace de la pena de muerte el castigo de facto para los palestinos de Cisjordania declarados culpables de “terrorismo”, medida que ha generado críticas internacionales.

    Propuesta por el Gobierno de coalición de extrema derecha de Israel, la nueva ley ordena la pena de muerte para los palestinos declarados culpables de matar a israelíes con la intención de dañar al Estado. La ley no aplica a los israelíes que maten a palestinos.

    De acuerdo con la nueva ley, los tribunales pueden imponer la pena de muerte incluso si los fiscales no la solicitan y no se requiere una decisión judicial unánime.

    Más sobre:ONUTürkIsraelpalestinospena de muerteKnessetMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

    Detenidos dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

    Dejan en prisión preventiva a imputado por la muerte de la conductora de aplicación Camila Ponce en Valparaíso

    Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos

    Lo más leído

    1.
    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”

    2.
    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

    3.
    Francia se muestra “sorprendida” por las críticas de Trump a la prohibición de vuelos militares de EE.UU.

    Francia se muestra “sorprendida” por las críticas de Trump a la prohibición de vuelos militares de EE.UU.

    4.
    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    5.
    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Detenidos dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional
    Chile

    Detenidos dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional

    Dejan en prisión preventiva a imputado por la muerte de la conductora de aplicación Camila Ponce en Valparaíso

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos
    Negocios

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos

    La advertencia de Warren Buffett sobre Irán y el aumento del peligro nuclear

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación
    Tendencias

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja
    El Deportivo

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja

    En vivo: Italia enfrenta a Bosnia para concretar su sueño de volver al Mundial tras 12 años de ausencia

    En tres ciudades de Chile: los Cóndores ya tienen fecha para su estreno en la Nations Cup

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy
    Cultura y entretención

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy

    Lanzan tráiler de la película sobre Backrooms: el fenómeno de terror analógico que perturba a Internet

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques
    Mundo

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

    Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

    Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal
    Paula

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez