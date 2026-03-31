Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo hoy que la legislación de Israel sobre la pena de muerte dirigida contra los palestinos viola el derecho internacional.

“Resulta profundamente decepcionante que esta iniciativa de ley haya sido aprobada por el Knesset (Parlamento)”, dijo Türk en una declaración.

La iniciativa de ley “es evidentemente incompatible con las obligaciones de Israel ante el derecho internacional, incluyendo lo que respecta al derecho a la vida. También plantea serias preocupaciones sobre las violaciones al debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser revocada pronto”, indicó la declaración.

Palestinos se manifiestan contra la ley de la pena de muerte de Israel, en el oeste de la Ciudad de Gaza, el 31 de marzo de 2026. Foto: Xinhua/Rizek Abdeljawad

El Parlamento de Israel aprobó el lunes una iniciativa de ley que hace de la pena de muerte el castigo de facto para los palestinos de Cisjordania declarados culpables de “terrorismo”, medida que ha generado críticas internacionales.

Propuesta por el Gobierno de coalición de extrema derecha de Israel, la nueva ley ordena la pena de muerte para los palestinos declarados culpables de matar a israelíes con la intención de dañar al Estado. La ley no aplica a los israelíes que maten a palestinos.

De acuerdo con la nueva ley, los tribunales pueden imponer la pena de muerte incluso si los fiscales no la solicitan y no se requiere una decisión judicial unánime.