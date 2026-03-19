Jorge “Tuto” Quiroga califica como un “gesto hostil” las zanjas del gobierno de Kast en la frontera

El expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga calificó este miércoles como un “gesto hostil” que la administración de José Antonio Kast cave zanjas en la frontera, indicando además que no es la mejor forma de iniciar un mandato.

“Una de las primeras cosas que hizo el Gobierno de Chile es un gesto hostil de hacernos zanjas” , dijo Quiroga, para luego asegurar: “Hemos vivido con Chile regidos por el tratado de 1904. ¿Qué se llama? Tratado de Paz y Amistad. El arranque del Gobierno de Chile, más que Tratado de Paz y Amistad, se ha sentido un maltrato de hostilidad y enemistad” .

Además, el exmandatario cuestionó en su conferencia de prensa en La Paz el anuncio de las autoridades chilenas de que “van a empezar a deportar hermanos venezolanos”.

Ante esto sostuvo que “ambos son gestos, uno de hostilidad bilateral a Bolivia y el otro de maltrato humano a venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro y de Delcy y que los van a deportar” .

De la misma forma, Quiroga observó que la nueva política chilena tiene contradicciones: “Todo lo hacen con estos oximorones, de que vamos a integrarnos con zanjas, que vamos a hacer un corredor humanitario deportando venezolanos. Absolutamente contradictorio”.

El expresidente también señaló que “duele” que Kast haya iniciado su gestión “de esa manera” y expresó su deseo de que “ojalá que reflexionen” en el Ejecutivo chileno, porque “no es así” cómo se logra la “integración” regional, exhortando a que las autoridades chilenas reflexionen y que apuesten por una integración diferentes a la que ahora impulsan.