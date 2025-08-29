SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

El magistrado George Daniels consideró que los demandantes lograron proporcionar pruebas razonables sobre el papel desempeñado por ciudadanos saudíes y el país en la asistencia a secuestradores de los vuelos que se estrellaron el 11 de septiembre de 2001.

Por 
Europa Press
The second tower of the World Trade Center bursts into flames after being hit by a hijacked airplane in New York in this September 11, 2001 file photograph. Al Qaeda leader Osama bin Laden was killed in a firefight with U.S. forces in Pakistan on May 1, 2011, ending a nearly 10-year worldwide hunt for the mastermind of the Sept. 11 attacks. The Brooklyn bridge is seen in the foreground. REUTERS/Sara K. Schwittek/Files (UNITED STATES - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) STR New

Un juez federal de Nueva York rechazó este jueves una petición de Arabia Saudí para que desestimara una demanda presentada por familiares de las víctimas de los ataques perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 (11/S), que acusa al país de brindar apoyo material a sus autores.

El magistrado George Daniels consideró que “los demandantes han logrado proporcionar (...) pruebas razonables sobre el papel desempeñado por Omar al Bayumi, Fahad al Zumairy y Arabia Saudí en la asistencia a los secuestradores”, mientras que Riad “no ha presentado pruebas suficientes de lo contrario”.

“Aunque Arabia Saudí intenta ofrecer explicaciones o contexto aparentemente inocentes, estas son contradictorias o no lo suficientemente sólidas como para refutar la inferencia de que Arabia Saudí empleó a Bayumi y Zumairy para asistir a los secuestradores”, agregó en su escrito recogido por la cadena de televisión CBS.

Daniels hizo estas consideraciones, aunque la Comisión del 11/S no ha encontrado pruebas de que Zumairy, un diplomático saudí acreditado e imán de una mezquita de Los Ángeles, ayudara a los secuestradores.

En cuanto a Bayumi, estimó indiscutible que ayudó a Jalid al Mihdhar y Nawaf al Hazmi -dos de los secuestradores del vuelo 77 de American Airlines- a encontrar departamento y, de hecho, firmó un contrato de arrendamiento con ellos un año antes de que secuestraran el avión que se estrelló contra el Pentágono.

STEPHEN JAFFE

En este sentido, el magistrado estimó que los alegatos de Arabia Saudí sobre Bayumi, al que la defensa de algunas víctimas han atribuido “fuertes vínculos” con Riad, “son especulaciones concluyentes de los abogados sin fundamento en hechos, o negaciones o excusas interesadas del propio Bayoumi que no resisten un análisis minucioso”.

Según Daniels, los abogados de las autoridades saudíes han argumentado que “los encuentros de Bayumi con los secuestradores fueron pura coincidencia” y que éste “simplemente actuó con amabilidad” al brindarles asistencia.

Asimismo, de acuerdo al magistrado, los letrados afirmaron que el dibujo del avión encontrado en un libreta junto a notas y números en la vivienda de Bayumi “no estaba relacionado con los atentados del 11/S (sino) probablemente con las tareas escolares del hijo de Bayumi”.

El abogado Sean P. Carter, que representa a algunas familias, manifestó en un comunicado que “acogemos con satisfacción la decisión exhaustiva y bien razonada del tribunal y esperamos que el caso avance a juicio”.

Mientras, el bufete Kreindler & Kreindler LLP, que también defiende a familiares de las víctimas, señaló que el fallo “garantiza que los demandantes puedan continuar su larga búsqueda de la verdad y la justicia” y “allana el camino para que estas cuestiones críticas se examinen plenamente en el juicio”.

Más sobre:Arabia Saudí11Svíctimasfamiliaresdemandacolaboración

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre muere de un disparo en la cabeza en plena vía pública en Puente Alto

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Desmantelan laboratorio clandestino donde falsificaban licores de marca en El Bosque: un detenido y 1.200 botellas incautadas

Irán muestra su disposición a entablar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear

Desde Claudio Bravo a Paula Daza: los nombres que baraja Evelyn Matthei para su gabinete de llegar a La Moneda

Venezuela denuncia la “amenaza sin precedentes” de EE.UU. en carta a la ONU

Lo más leído

1.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

2.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

3.
“La dictadura torturó a mi papá”: el desahogo de Jouannet frente a Matthei que terminó con ella pidiendo perdón

“La dictadura torturó a mi papá”: el desahogo de Jouannet frente a Matthei que terminó con ella pidiendo perdón

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Hombre muere de un disparo en la cabeza en plena vía pública en Puente Alto
Chile

Hombre muere de un disparo en la cabeza en plena vía pública en Puente Alto

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Desmantelan laboratorio clandestino donde falsificaban licores de marca en El Bosque: un detenido y 1.200 botellas incautadas

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería
Negocios

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería

Asesor económico de Jara dice que impuesto a las empresas no es alto y que “la plata” la pone el sector privado

Ipsa se alista a cerrar agosto en máximo histórico y ya mira los 10.000 puntos en medio de las elecciones presidenciales

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración
Mundo

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

Irán muestra su disposición a entablar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear

Venezuela denuncia la “amenaza sin precedentes” de EE.UU. en carta a la ONU

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”