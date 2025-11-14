OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    El exdiputado abandonó la política tras conocerse comportamientos indebidos hacia las mujeres.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El exportavoz de Sumar en el Congreso español, Iñigo Errejón, ofrece declaraciones a los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, el 16 de enero de 2025, en Madrid. Foto: Mateo Lanzuela/Europa Press Mateo Lanzuela / Europa Press

    El juez español Adolfo Carretero acordó procesar al exdiputado Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo del izquierdista Partido Podemos, por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

    Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, que dictó este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

    Las partes tienen ahora 10 días para presentar sus escrito de acusación, indicó el diario La Vanguardia.

    Tras un relato de los hechos, el juez afirma que “no existiendo testigos presenciales de los hechos y contando con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, el principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada”.

    Carretero sostiene en su resolución que el testimonio de la denunciante es la principal prueba de cargo contra el investigado y cumple con los parámetros establecidos por el Tribunal Supremo. Además, recalca que está respaldado por otros indicios “periféricos” que apuntalan la acusación contra Errejón.

    En el auto, el magistrado explica que para proceder a la transformación de diligencias en procedimiento abreviado no hace falta que haya pruebas plenas, “sino que bastan unos mínimos indicios que no permitan descartar del todo una posible sentencia condenatoria, esto es, que la absolución sea inevitable”.

    “Lo hemos recibido con alegría. Elisa cada vez cree más en la justicia, aunque no olvidemos que su camino ha sido largo y tedioso y lo peor es que fuera casi nadie ha creído en ella”, señaló en declaraciones al diario El País su abogado Alfredo Arrien poco después de conocer el auto. La defensa de Errejón anunció a ese medio que va a recurrir la decisión de Carretero.

    El País recordó que el politólogo, exportavoz parlamentario de Podemos y de Sumar y exdiputado de Más Madrid abandonó la política en octubre de 2024 cuando se conocieron denuncias de comportamientos indebidos cometidos contra varias mujeres.

    Específicamente, el 24 de octubre de 2024, Errejón publicó una carta en Twitter donde anunció su abandono de la política institucional, dejando también su escaño en el Congreso y todas sus responsabilidades políticas. Este anuncio fue posterior a una acusación anónima realizada dos días antes en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás (escritora y periodista feminista española) donde se le atribuía haber tenido un comportamiento de violencia machista y acoso sexual con diversas mujeres, según consigna la edición española del Huffington Post.

    En la carta pública, Errejón dijo que dejaba la política tras años de “desgaste” físico y mental y tras haber llegado “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”. Asimismo, aseguró que tomaba esta decisión tras varios meses de meditación y de “acompañamiento psicológico”.

    El 25 de octubre de 2024, la actriz Elisa Mouilaá denunció a Errejón ante el Cuerpo Nacional de Policía por agresión sexual de acuerdo a unos hechos acontecidos en 2021. “Cerró con pestillo y empezó a tocarme y besarme”, relató la actriz, que aclaró que los hechos, ocurridos durante una fiesta de unos amigos de ella, “fueron sin consentimiento”.

    Poco después, el 29 de octubre, Aída Nízar hizo lo mismo sobre un suceso de acoso ocurrido en 2015, en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid. Por entonces, la exconcursante de Gran Hermano trabajaba para una revista catalana y acudió a cubrir un acto político de Podemos.

    Todo sucedió, según la denuncia, al final del acto. “Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección", denunció Nízar.

    Más sobre:EspañaÍñigo ErrejónAgresión sexualActrizElisa MouilaáPodemosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    Pleno de la Suprema abre sumario contra ministro Simpertigue por vínculos con abogado de la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015
    Negocios

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump
    Tendencias

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta
    El Deportivo

    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta

    “En Chile no hice más que amigos, pese a que hubo mucha oposición”: la última vez que Xabier Azkargorta habló de la Roja

    Pesar en el fútbol: fallece el extécnico de la Roja Xabier Azkargorta

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos
    Mundo

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho