Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

Un juez federal ordenó este sábado que el niño de cinco años identificado por las iniciales L.C.R. y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, fueran liberados del centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, después de que fueran detenidos en su casa en Minnesota la semana pasada.

En su dictamen, el juez por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, acusó a la Administración Trump de “ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”, porque el caso de Conejo “tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños”.

El magistrado además destacó que las “órdenes administrativas emitidas por el Ejecutivo no se sostienen ante la prueba de la causa probable”.

“Es lo que se llama poner al zorro a custodiar el gallinero. La Constitución obliga a tener un agente judicial independiente”, argumentó.

Como consignó The Washington Post, Jennifer Scarborough, parte del grupo de abogados que representa al niño y a su padre, dijo en un comunicado que estaban “agradecidos” por la decisión.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes y sus familias para garantizar una reunión segura y oportuna”, escribieron Scarborough y los demás abogados en un comunicado conjunto.

Para luego, asegurar que “nos complace que la familia ahora pueda centrarse en estar junta y encontrar paz después de esta experiencia traumática”.

La detención de Conejo Arias y su hijo durante una intervención de los agentes federales enviados por el gobierno provocó una oleada de indignación por la edad del niño. La orden de Biery, recogida por el diario San Antonio Express-News, prevé la liberación de ambos para el próximo martes.

Los abogados de los ecuatorianos afirman que ellos solicitaron formalmente asilo en EE.UU., pero las agencias federales sostienen que no están legalmente en el país y que el plazo que tenían para abandonarlo terminó en abril.

La detención

El lunes pasado, Biery ya había emitido otro dictamen prohibiendo la deportación del niño y su padre mientras examinaba su caso, luego de que fueron detenidos el pasado 20 de enero en Columbia Heights, a las afueras de Minneapolis.

En esa ocasión, el menor de edad regresaba del preescolar en que estudia en una escuela pública local cuando él y su padre fueron abordados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Luego de esto, como informó el Departamento de Seguridad Nacional, Conejo Arias huyó a pie y fue perseguido por varios funcionarios del ICE, mientras que “otro agente permaneció con el niño para su seguridad”.

Fue en ese momento en que se tomó la fotografía del menor con su mochila de Spider-Man detenido junto a un vehículo, la que dio la vuelta al mundo y provocó indignación en todo EE.UU., avivando las tensiones entre los residentes de Minnesota y los agentes federales.

Vecinos y responsables de la escuela del niño aseguraron después de que el ICE utilizó al pequeño como “cebo” para que llamara a la puerta de su casa y que su madre acudiera.