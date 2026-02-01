SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

    En su dictamen, el magistrado Fred Biery acusó al gobierno de “ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia". El padre e hijo ecuatorianos serían liberados el próximo martes.

    Por 
    Lya Rosen

    Un juez federal ordenó este sábado que el niño de cinco años identificado por las iniciales L.C.R. y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, fueran liberados del centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, después de que fueran detenidos en su casa en Minnesota la semana pasada.

    En su dictamen, el juez por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, acusó a la Administración Trump de “ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”, porque el caso de Conejo “tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños”.

    El magistrado además destacó que las “órdenes administrativas emitidas por el Ejecutivo no se sostienen ante la prueba de la causa probable”.

    “Es lo que se llama poner al zorro a custodiar el gallinero. La Constitución obliga a tener un agente judicial independiente”, argumentó.

    Como consignó The Washington Post, Jennifer Scarborough, parte del grupo de abogados que representa al niño y a su padre, dijo en un comunicado que estaban “agradecidos” por la decisión.

    “Estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes y sus familias para garantizar una reunión segura y oportuna”, escribieron Scarborough y los demás abogados en un comunicado conjunto.

    Para luego, asegurar que “nos complace que la familia ahora pueda centrarse en estar junta y encontrar paz después de esta experiencia traumática”.

    La detención de Conejo Arias y su hijo durante una intervención de los agentes federales enviados por el gobierno provocó una oleada de indignación por la edad del niño. La orden de Biery, recogida por el diario San Antonio Express-News, prevé la liberación de ambos para el próximo martes.

    Los abogados de los ecuatorianos afirman que ellos solicitaron formalmente asilo en EE.UU., pero las agencias federales sostienen que no están legalmente en el país y que el plazo que tenían para abandonarlo terminó en abril.

    La detención

    El lunes pasado, Biery ya había emitido otro dictamen prohibiendo la deportación del niño y su padre mientras examinaba su caso, luego de que fueron detenidos el pasado 20 de enero en Columbia Heights, a las afueras de Minneapolis.

    En esa ocasión, el menor de edad regresaba del preescolar en que estudia en una escuela pública local cuando él y su padre fueron abordados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Luego de esto, como informó el Departamento de Seguridad Nacional, Conejo Arias huyó a pie y fue perseguido por varios funcionarios del ICE, mientras que “otro agente permaneció con el niño para su seguridad”.

    Fue en ese momento en que se tomó la fotografía del menor con su mochila de Spider-Man detenido junto a un vehículo, la que dio la vuelta al mundo y provocó indignación en todo EE.UU., avivando las tensiones entre los residentes de Minnesota y los agentes federales.

    Vecinos y responsables de la escuela del niño aseguraron después de que el ICE utilizó al pequeño como “cebo” para que llamara a la puerta de su casa y que su madre acudiera.

    Más sobre:Estados UnidosJuezNiñoICEMinneapolisInmigraciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Intensas lluvias en la Región Metropolitana provocan inundaciones repentinas, activación de quebradas y cortes de luz en pleno verano

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    La pantera negra ataca de noche: un relato de Jaime Bayly

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    2.
    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    3.
    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    4.
    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Intensas lluvias en la Región Metropolitana provocan inundaciones repentinas, activación de quebradas y cortes de luz en pleno verano
    Chile

    Intensas lluvias en la Región Metropolitana provocan inundaciones repentinas, activación de quebradas y cortes de luz en pleno verano

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 90 personas aisladas en Lo Barnechea

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026
    Negocios

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Podar el árbol

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile
    El Deportivo

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    Entrevista con Rodrigo Rojas: “El éxito para mí fue bastante tardío; hoy me proyecto varios años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis
    Mundo

    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?