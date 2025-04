Justo en jornada electoral: Las razones tras la insistencia de Trump por anexar a Canadá

No por repetirlo va a hacerse realidad, pero este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su voluntad de anexar Canadá, precisamente el día en que ese país desarrollaba sus elecciones generales, de las que surgirá su nuevo primer ministro.

En una extraña propuesta de meterse en la papeleta, el post de Trump en su red social Truth Social indicó: “Buena suerte al gran pueblo de Canadá. Elijan al hombre que tiene la fuerza y la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad, aumentar su poder militar, de forma gratuita, al más alto nivel en el mundo, cuadruplicar en tamaño sus automóviles, acero, aluminio, madera, energía y todos los demás negocios con tarifas o impuestos cero, si Canadá se convierte en el apreciado 51º estado de Estados Unidos”.

En su opinión, Trump estaría ofreciendo a los canadienses “solo cosas positivas y no negativas”. Desde que empezó a insinuar la anexión canadiense, las encuestas del país se movieron más al centro y en favor del gobernante Partido Liberal. Tras las elecciones de este lunes se verá si el primer ministro. Marc Carney. mantiene el poder para los liberales, o Pierre Poilievre rompe 10 años de malos resultados y devuelve a los conservadores el gobierno canadiense.

Donald Trump y Justin Trudeau en un foro. Foto: Archivo Carlos Barria

Los comentarios respecto a la anexión de Canadá no cesan por parte de Donald Trump, y el mismo secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, tuvo que explicar a los medios qué implican estas declaraciones. Durante una aparición en la NBC el domingo, se le preguntó a Rubio si el Departamento de Estado había tomado alguna medida para llevar a cabo los planes de anexión de Canadá.

“Lo que el presidente dijo, y lo ha dicho repetidamente, es que el anterior primer ministro le había dicho que Canadá no podría sobrevivir sin un comercio injusto con Estados Unidos, ante lo cual Trump preguntó: ‘Bueno, si no pueden sobrevivir como nación sin tratarnos injustamente en el comercio, entonces deberían convertirse en un estado’. Eso fue lo que dijo”, declaró Rubio.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos aún quiere convertir a Canadá en su estado número 51, Rubio respondió: “Creo que el presidente ha declarado repetidamente que cree que Canadá estaría mejor como estado”.

Estos comentarios llegan después de casi tres meses de un tira y afloja entre Washington y Ottawa, relativo al 25% de aranceles que Estados Unidos impone a los bienes importados por su frontera norte.

Trump ha dicho repetidamente, tanto en redes sociales como a la prensa, que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Cuando los periodistas le preguntaron en febrero en el despacho oval si el entonces primer ministro canadiense, el liberal Justin Trudeau, podría “darle” algo a Washington, en medio de las negociaciones arancelarias, el mandatario republicano reiteró que, como estado, no habría aranceles para el país. “Lo que me gustaría ver es que Canadá se convirtiera en nuestro estado número 51”, dijo Trump entonces. ”Si la gente quisiera jugar bien, sería 100% seguro que se convertiría en un estado", reiteró.

Casi tres meses después, en una entrevista con la revista Time, el 22 de abril, Trump insistió en sus declaraciones anteriores, al asegurar que “realmente no estaba troleando” cuando hablaba convertir a Canadá en el estado número 51, argumentando que Estados Unidos “no necesita nada de Canadá”.

“Nos encargamos de sus Fuerzas Armadas. Nos encargamos de cada aspecto de sus vidas, y no necesitamos que nos fabriquen autos. De hecho, no queremos que nos fabriquen autos. Queremos fabricar nuestros propios autos. No necesitamos su madera. No necesitamos su energía. No necesitamos nada de Canadá”, dijo Trump. “Y yo digo que la única manera de que esto funcione de verdad es que Canadá se convierta en un estado”, agregó.

Mark Carney, el reconocido economista que reemplazó a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá.

Al respecto, expertos señalan que uno de los intereses de Trump con Canadá tiene que ver con sus recursos materiales, sobre todo considerando las reservas de tierras raras, oro, petróleo y carbón que aún no se explotan en el país.

El mismo ex primer ministro Justin Trudeau, luego de una reunión con líderes empresariales, aseguró a la BBC: “Sugiero que la administración Trump no solo sabe cuántos minerales esenciales tenemos, sino que incluso podría ser la razón por la que sigue hablando de absorbernos y convertirnos en el estado número 51. Son muy conscientes de nuestros recursos, de lo que tenemos, y desean beneficiarse de ellos”, declaró Trudeau.

Por su parte, el periodista canadiense Jordan Heath-Rawlings, presentador del podcast The Big Story, piensa que los comentarios de Trump sobre la anexión deben tomarse en serio: “Le gusta la idea de ser el tipo que logre hacerse con una enorme masa de tierra. Probablemente quiera el Ártico, que obviamente adquirirá mucho más valor en los próximos años”.

Asimismo, en septiembre, Trump expresó sus planes sobre el agua canadiense en la Columbia Británica, al oeste del país, por ejemplo, sugiriendo que podría canalizarse hasta California, azotada por la sequía: “Millones de galones de agua fluyen desde el norte... tienen esencialmente un grifo muy grande”.

Aproximadamente 2.400 kilómetros más al este, los Grandes Lagos podrían convertirse en otro potencial foco de conflicto, ya que funcionarios estadounidenses informaron a sus homólogos canadienses que están considerando retirarse de los tratados sobre su regulación ambiental coordinada, consignó la BBC.

De todos modos, algo que une a los canadienses es su negativa a querer ser estadounidenses, y el actual primer ministro y candidato del Partido Liberal, Mark Carney, se refirió al respecto. Hablándole a la prensa luego de una conversación telefónica con Trump, contó que el magnate le había insistido con el tema, y aseguró: “Para ser claro, como le he dicho a cualquiera que haya planteado este tema en privado o en público, incluido el presidente, eso nunca sucederá”.

El líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, hablando en Mont Royal, Québec. Foto: Archivo

Trudeau había instado previamente a legisladores y líderes empresariales a tomar en serio la amenaza de anexión. Varios medios informaron que, en una Cumbre Económica Canadá-Estados Unidos celebrada en Toronto en febrero, el entonces premier sugirió que Trump desea acceder a los minerales cruciales de Canadá: “Trump tiene claro que la manera más fácil de lograrlo es absorber nuestro país, y eso es algo real”, declaró.

Ahora mismo, considerando que Trudeau ya no está al mando, el gobierno estadounidense ve una ventana de oportunidad. “Tendrán un nuevo líder. Nos ocuparemos de un nuevo liderazgo en Canadá”, declaró Rubio. “Hay muchos aspectos en los que podemos colaborar con Canadá, pero la verdad es que no nos gusta cómo nos trataron en materia comercial, y el presidente lo ha dejado claro en su respuesta al anterior primer ministro”.