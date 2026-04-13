Keiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna, pero extensión de plazo para votar retrasa definición de primera vuelta

Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, este domingo en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid. Foto: Agencia Andina

La candidata presidencial Keiko Fujimori lidera los sondeos a boca de urna para disputar en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, el próximo 7 de junio, y su rival está quedando en la incertidumbre.

De acuerdo con la empresa Datum, Fujimori obtuvo el 16,5% de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12,8%, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11,6% y el derechista Ricardo Belmont el 10,5%.

Con una muestra de 18.144 encuestados, la empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12,1%; Belmont, el 11,8%; López Aliaga, el 11%; y Nieto, el 10,7%.

Los peruanos acudieron a las urnas el domingo para votar por un nuevo presidente y miembros del Congreso, emitiendo sus votos en una primera vuelta con 35 candidatos presidenciales después de años de crisis e inestabilidad política que han erosionado la confianza en las instituciones.

En los comicios también se elegían dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco miembros del Parlamento Andino.

Los colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana, hora local (06 horas de Chile), con aproximadamente 28 millones de personas habilitadas para votar.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocaron retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que ha dejado sin ejercer su derecho a 63.300 personas.

Esta situación gatilló el inicio de investigaciones a nivel de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y la empresa de transporte que estaba a cargo de esa labor de distribución del material electoral en Lima y la vecina provincia del Callao.

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A primera hora de la mañana, los votantes de algunas zonas de Lima se quejaron de que varios centros de votación aún no habían abierto. Margarita Sandoval, de 35 años, dijo a Reuters que había esperado en la fila durante dos horas sin poder entrar a su centro de votación en Chorrillos, un distrito del sur de la capital.

“Tengo que trabajar y no puedo votar”, dijo Sandoval. “Estas elecciones son un desastre”.

Otros comentaron que la gran cantidad de candidatos había dificultado la decisión. “Decidí por quién votar hace apenas una semana”, dijo Benjamín Alcántara (33), dependiente de una tienda.

El Tribunal Electoral anunció que hasta poco antes de las 14 horas aún no se había instalado el 30% de las mesas de votación y que presentará denuncias contra quienes resulten responsables por esta demora, aunque descartó cualquier posibilidad de fraude.

El presidente del tribunal, Roberto Burneo, indicó en conferencia de prensa que el 90% de estas incidencias se registraron en Lima. Explicó que ante estas dificultades la votación se extendió hasta las 18 horas.

Por su parte, el funcionario Piero Corvetto, jefe de la institución que organiza las elecciones generales, dijo en un comunicado que la ampliación de una hora busca “garantizar el derecho constitucional al sufragio” y que la ciudadanía “salga masivamente a votar”. Pidió disculpas por los retrasos.

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Además, Corvetto informó ante la prensa que en 15 locales de Lima Metropolitana no se logró entregar material electoral: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacamac.

Añadió que en esos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63.300 electores. “Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol de miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”.

Desde 2018, Perú ha tenido ocho presidentes, lo que alimenta el escepticismo sobre si cualquier nueva administración podrá completar un mandato de cinco años tras una vertiginosa rotación de poder impulsada por juicios políticos, escándalos de corrupción y débiles coaliciones de gobierno que han paralizado la toma de decisiones.

“La gente realmente desprecia al Congreso actual”, dijo a Reuters Martin Cassinelli en el Atlantic Council. “Los reconocen como responsables del caos político que hemos vivido en los últimos diez años”, agregó.

Keiko Fujimori depositó su voto en un centro electoral mientras sonríe y saluda a los fotógrafos. La candidata de Fuerza Popular se mostró muy alegre y cuando se fue del centro saludó con la mano a las personas congregadas.

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el humorista Carlos Álvarez son dos de los candidatos presidenciales que ya han depositado su voto durante la jornada electoral.

López Aliaga, que representa a Renovación Popular, hizo el signo de la victoria durante su visita al centro de votación. Álvarez, de País para Todos, es un comediante que cobró fama imitando a líderes políticos.

Foto: Agencia. Andina

Desafíos del futuro presidente

El incremento de la delincuencia se mantiene como la principal preocupación para los peruanos, incluso por encima de la inestabilidad política que ha provocado el desfile de ocho presidentes en la última década.

Las encuestas realizadas en los últimos meses han mostrado altos niveles de preocupación por la delincuencia y la corrupción. En tanto, un relevamiento nacional realizado en 2025 por el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática encontró que el 84% de los consultados en áreas urbanas dijo que temía ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión, un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público, se han quintuplicado; mientras los asesinatos se han duplicado, según datos oficiales.

“Subes al bus y tienes que sentarte lejos del chofer, no sabes si vas a llegar vivo a tu casa... los delincuentes pasan en moto, disparan, matan al chofer y también puedes morir”, relató a Reuters el jubilado Raúl Zevallos, de 63 años.

En conversación con el diario El Comercio, César Campos comenta que “le espera al país la necesidad de tener un presidente que lo pacifique porque estamos muy polarizados. Tiene que haber un lenguaje mucho más constructivo y más pacificador. Es lo que se requiere porque si vamos a seguir polarizando, no vamos a alcanzar ningún objetivo”.

“A los y las peruanas les espera, en muchos casos, desesperanza, perplejidad en el sentido que no muchos entienden los resultados (…) Habrá sentimientos de que más que una fiesta democrática, finalmente sea una elección entre lo que muchos consideran como el mal menor y eso se va a profundizar más en la segunda vuelta. Eso, porque no hay candidatos que generen esperanza, que cuenten con ciudadanos que los apoyen de manera importante”, dijo a El Comercio la experta Katherine Zegarra.

“Esto dependerá mucho de los resultados de esta primera vuelta. Esto permitirá avizorar qué tanto margen de razonabilidad podría haber. Luego de hoy veremos qué tan partido está el país o si la situación es más homogénea. Ahí recién se sabrá si es que estamos frente a la posibilidad de romper este ciclo de inestabilidad o si se va a revertir esta tendencia de los últimos años. Por lo que se ve, hasta ahorita, no queda muy claro. Lo único es que veremos qué candidaturas o partidos tendrán presencia en el Congreso, que es un espacio fundamental”, indicó a El Comercio José Carlos Requena.