SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026

    Estas declaraciones llegan apenas un día después de visitar una fábrica en Corea del Norte dedicada a la fabricación de submarinos nucleares.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha ordenado este viernes ampliar y modernizar la producción de misiles en el próximo año, incluyendo la construcción de nuevas fábricas en el país asiático ante las necesidades del Ejército norcoreano.

    “Para satisfacer las demandas previstas de las fuerzas de misiles y artillería del Ejército Popular de Corea, es necesario elevar continuamente el nivel de modernización de la industria de municiones estableciendo nuevas empresas (...) y actualizando constantemente la estructura de producción de las fábricas existentes de una manera más eficiente y práctica”, ha afirmado durante una visita a una fábrica de municiones junto a altos cargos norcoreanos.

    El dirigente ha defendido asimismo durante el evento que “el sector de producción de misiles y proyectiles es de vital importancia para fortalecer la disuasión militar”, según recoge la agencia de noticias estatal KCNA.

    Estas declaraciones llegan apenas un día después de visitar una fábrica en Corea del Norte dedicada a la fabricación de submarinos nucleares, desde donde ha señalado que “dada la negativa situación de seguridad (...) es una tarea urgente y una opción indispensable acelerar aún más el desarrollo radical de la modernización y el armamento nuclear de la fuerza naval de Corea del Norte”.

    Además, el Ministerio de Defensa norcoreano ha denunciado el mismo día la entrada de un submarino nuclear estadounidense en aguas de Corea del Sur, el ‘USS Greeneville’, y ha subrayado que Washington “es cada vez menos disimulado en sus intentos de crear un elemento grave de inestabilidad nuclear en el contexto de seguridad de Corea del Norte”.

    “Estados Unidos está cada vez más cerca del nivel crítico en su intento de lograr una ventaja estratégica en la región al hacer que su alianza militar con Corea del Sur evolucione a un bloque de confrontación nuclear al compartir sus armas nucleares”, ha alertado, por lo que ha destacado que Pyongyang “seguirá impulsando el desarrollo de sus capacidades de defensa”.

    “Nada cambiará, por muy a menudo que Estados Unidos despliegue sus submarinos nucleares para destacar la visibilidad de sus fuerzas de ataque nuclear”, ha esgrimido Pyongyang, que ha agregado que “estudiará contramedidas”, en línea con “la doctrina de contención mutua entre Estados con armas nucleares”. “La forma y el momento de su aplicación se determinarán según el principio de simetría y asimetría”, ha apostillado.

    Más sobre:Corea del NorteKim Jong UnMisilesEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una persona fallecida deja accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    Raúl Soto (PPD): “El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición”

    Lo más leído

    1.
    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    2.
    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    3.
    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    4.
    Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias

    Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias

    5.
    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo” contra Venezuela y Maduro dice que recibió “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU

    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo” contra Venezuela y Maduro dice que recibió “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Una persona fallecida deja accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo
    Chile

    Una persona fallecida deja accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Raúl Soto (PPD): “El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición”

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados
    Negocios

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)
    Tendencias

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Sebastián Vegas retorna al fútbol mexicano después de su desafortunado paso por Colo Colo
    El Deportivo

    Sebastián Vegas retorna al fútbol mexicano después de su desafortunado paso por Colo Colo

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo
    Mundo

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026

    Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en “un futuro cercano”

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación