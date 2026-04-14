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    Kim Jong Un supervisa un nuevo ensayo balístico con misiles de crucero desde un destructor

    Las autoridades de Corea del Norte han confirmado que se ha procedido al lanzamiento de dos misiles de crucero estratégico y un total de tres misiles antibuque.

    Por 
    Europa Press
    North Korea Missile

    El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha supervisado este martes un nuevo ensayo balístico con misiles de crucero y proyectiles antibuques desde el destructor ‘Choe Hyon’, al tiempo que ha recalcado que la prioridad de Pyongyang es “impulsar sus capacidades nucleares de contención sin límite alguno”.

    Así, las autoridades de Corea del Norte han confirmado que se ha procedido al lanzamiento de dos misiles de crucero estratégico y un total de tres misiles antibuque, un ensayo que consideran de “eficiencia operacional”, según informaciones de la cadena estatal norcoreana KCNA.

    “La preparación de nuestro Ejército para la acción estratégica se ha reforzado de forma cualitativa, y se han logrado varios objetivos recientemente en el campo de defensa”, ha aclarado Kim, que ha instado a “mejorar las capacidades de contención frente a posibles ataques y en caso de guerra nuclear”.

    El pasado mes de marzo, Corea del Norte llevó a cabo ensayos similares con misiles de crucero, unas operaciones que dejaban entrever una mayor apuesta por mejorar y desarrollar las capacidades nucleares del país asiático.

    Por su parte, el Ejército surcoreano ha dicho en un comunicado haber detectado el lanzamiento desde el mar Amarillo y apunta a que este se habría realizado frente a la ciudad de Nampo, en la provincia de Pyongyang Sur. “Corea del Sur y Estados Unidos están supervisando los movimientos militares de Corea del Norte mediante una postura de defensa combinada y robusta para mantener las capacidades de respuesta a cualquier provocación de forma correcta”, ha sostenido.

    Hace tan solo cinco días, Pyongyang confirmó haber realizado otro ensayo balístico y afirmó que este incluía un misil “táctico” con una ojiva dotada de una “bomba de racimo” y “sistemas armamentísticos electromagnéticos”.

    Dicho lanzamiento estuvo supervisado por el general Kim Jong Sik, miembro de la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea, que señaló que las armas electromagnéticas son “activos especiales de carácter estratégico que deben combinarse y aplicarse a diversos medios militares”.

    Más sobre:Corea del NorteKim Jong UnMisiles

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