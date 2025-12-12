La Casa Blanca afirma que Trump está frustrado con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania: “Quiere acciones”

La Casa Blanca aseguró este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está “extremadamente frustrado” tanto con Rusia como con Ucrania, en el marco de las negociaciones para lograr la paz en ese último país. “Quiere acciones”, señaló la portavoz de su gobierno, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.

“El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra y está harto de tener reuniones por el simple hecho de reunirse. No quiere más conversaciones”, indicó, agregando que Washington desea cuanto antes poner fin a las hostilidades.

En este sentido, Leavitt detalló que los representantes de la administración Trump “han dedicado más de 30 horas solo en las últimas dos semanas” a reunirse con representantes tanto rusos como ucranianos, además de europeos.

Esto se produce después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, participara este jueves en una reunión virtual con representantes estadounidenses, en la que estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el enviado especial Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

“Valoramos enormemente la participación activa de Estados Unidos en todos los niveles, no solo para trabajar por el fin de la guerra, sino también para garantizar la seguridad de Ucrania y prevenir una nueva invasión rusa”, escribió Zelensky en redes sociales.

Today, we have had a constructive and in-depth discussion with the American team on one of the three documents we are currently working on – the one on security guarantees. The U.S. was represented by Secretary Marco Rubio @SecRubio, Secretary Pete Hegseth @SecWar, @SteveWitkoff,… pic.twitter.com/gztUJHBOqn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2025

Además indicó que esto “refleja la seriedad de las intenciones de Estados Unidos y su claro enfoque en lograr resultados”. “Las garantías de seguridad son uno de los elementos más críticos para todos los pasos posteriores. Ya tuvimos la experiencia negativa del Memorándum de Budapest”, recordó.

Hace poco el jefe de Estado ucraniano también sostuvo otro encuentro telemático con la denominada Coalición de Voluntarios -integrada por una treintena de países, en su mayoría europeos-, donde argumentó que el documento marco que contempla garantías de seguridad para Ucrania debe ser aprobado por el congreso estadounidense.

“Esto significaría garantías de seguridad reales, sólidas y legalmente vinculantes para nuestro país”, señaló, recordando además que ayer representantes ucranianos se reunieron con un equipo estadounidense, para hablar sobre un potencial acuerdo económico que detalle el papel de Washington “en la recuperación y el desarrollo posbélico de Ucrania”.

De la misma forma, Zelensky anunció este jueves que entregó a EE.UU. una nueva versión del borrador del acuerdo de paz y aseguró que cualquier decisión que afecte a la soberanía de los territorios del este del país, actualmente ocupados por Rusia, se dirimirá en un referéndum.