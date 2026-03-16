La cascada de fake news sobre el conflicto en Medio Oriente que ha inundado las redes

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, las redes sociales se llenaron de contenido que se presentaba como imágenes recientes de la guerra. Pero que eran, en general, imágenes retocadas, clips mal etiquetados, extraídos de videojuegos, películas, incidentes pasados ​​y noticias no relacionadas.

Ahora, con el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, este tipo de material de contenido engañoso, ya sea con la intención de desinformar o no, vuelve a propagarse por internet. Pero ahora se le suma una forma de desinformación que no estaba ampliamente disponible en 2022: videos e imágenes de alta calidad creados con inteligencia artificial (IA) de fácil acceso.

De hecho, la administración del presidente Donald Trump ha advertido que los medios de comunicación estadounidenses podrían ver revocadas sus licencias de transmisión por reportajes críticos sobre la guerra contra Irán, acusando a los medios de “distorsiones”.

“Las emisoras que difunden bulos y distorsionan las noticias -también conocidas como noticias falsas- tienen ahora la oportunidad de rectificar antes de que venza el plazo de renovación de sus licencias”, escribió el sábado el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, en una publicación en redes sociales.

A continuación, algunas de las fake news que han marcado el conflicto en Medio Oriente.

Bombardeo masivo en Tel Aviv

📹 Este video que supuestamente muestra un bombardeo masivo de Irán a Tel Aviv está generado con inteligencia artificial (IA).



🔎 La pieza presenta errores típicos de contenidos creados artificialmente.



👉 Herramientas como HIVE validan su origen sintético.… pic.twitter.com/A7wZIFMR8u — EFE Verifica (@EFEVerifica) March 8, 2026

Por ejemplo, un video compartido por internet muestra el centro de Tel Aviv, la principal ciudad de Israel, envuelta en llamas rojas y gritos de ciudadanos, alegando que se trataría del resultado de un bombardeo iraní.

Sin embargo, la rotonda y los edificios visibles en el video coinciden con imágenes satelitales de la plaza Al Mokrani en Argel, Argelia. Una verificación de la agencia Reuters determinó que la grabación se remonta a, al menos, septiembre de 2023. Y, según Euronews, el contexto del video es una celebración tras un partido de futbol. Así, las llamas rojas que se ven en todo el video serían bengalas.

Otro video muestra una supuesta oleada de misiles iraníes impactando la misma ciudad israelí. Expertos consultados por Reuters confirmaron que el material fue creado por IA. El extracto muestra misiles cayendo sobre una zona urbana, con rascacielos visibles al fondo, los que no encajan con el horizonte de Tel Aviv.

USS Abraham Lincoln

La agencia de noticias iraní Mehr afirmó que uno de los portaaviones estadounidenses emplazados en la región, el USS Abraham Lincoln, había sido alcanzado por ataques atribuidos al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que la embarcación no había sido dañada y que los misiles “ni siquiera estuvieron cerca” de impactarla.

También, en redes sociales se difundió un video de estilo cinemático de soldados estadounidenses capturados por fuerzas iraníes, arrodillados frente a la bandera de la República Islámica y un retrato del fallecido líder supremo, Alí Jamenei. Expertos consultados por CNN confirmaron que se trata de un video completamente generado por IA.

🔴Iran released an AI video showing captured American soldiers.



Americans are considering to conduct ground operation inside Iran, especially in Khuzistan province. pic.twitter.com/aPR45lg2Rk — Cyrus Intel (@Cyrus_Intel88) March 10, 2026

Finalmente, Tehran Times publicó en X un par de imágenes satelitales que mostraban una base estadounidense en Qatar antes y después de un presunto ataque. La publicación afirmaba que el equipo de radar de la base estaba “completamente destruido”, el que era visible en la imagen “después”.

Pero el Financial Times determinó que la fotografía de las secuelas era una versión manipulada por IA de una imagen de Google Earth del año anterior, que originalmente mostraba una base estadounidense en Bahrein. Los expertos identificaron discrepancias sutiles, como una fila de automóviles exactamente en la misma posición tanto en la imagen original como en la alterada, como prueba de manipulación.

“La magnitud es realmente alarmante y esta guerra ha hecho que sea imposible ignorarla ahora”, dijo a la BBC Timothy Graham, experto en medios digitales de la Universidad Tecnológica de Queensland, sobre los numerosos ejemplos de videos generados por IA e imágenes satelitales manipuladas que se utilizan para hacer afirmaciones falsas y engañosas sobre el conflicto.