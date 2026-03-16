SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La cascada de fake news sobre el conflicto en Medio Oriente que ha inundado las redes

    Videos sacados del contexto original en que fueron capturados y material generado por IA circulan por las redes sociales. Incluso, este contenido ha sido usado por medios de comunicación iraníes.

    Por 
    Ignacio Vera
    Imagen alterada de una base militar en Bahrein. Foto: Archivo

    Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, las redes sociales se llenaron de contenido que se presentaba como imágenes recientes de la guerra. Pero que eran, en general, imágenes retocadas, clips mal etiquetados, extraídos de videojuegos, películas, incidentes pasados ​​y noticias no relacionadas.

    Ahora, con el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, este tipo de material de contenido engañoso, ya sea con la intención de desinformar o no, vuelve a propagarse por internet. Pero ahora se le suma una forma de desinformación que no estaba ampliamente disponible en 2022: videos e imágenes de alta calidad creados con inteligencia artificial (IA) de fácil acceso.

    De hecho, la administración del presidente Donald Trump ha advertido que los medios de comunicación estadounidenses podrían ver revocadas sus licencias de transmisión por reportajes críticos sobre la guerra contra Irán, acusando a los medios de “distorsiones”.

    “Las emisoras que difunden bulos y distorsionan las noticias -también conocidas como noticias falsas- tienen ahora la oportunidad de rectificar antes de que venza el plazo de renovación de sus licencias”, escribió el sábado el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, en una publicación en redes sociales.

    A continuación, algunas de las fake news que han marcado el conflicto en Medio Oriente.

    Bombardeo masivo en Tel Aviv

    Por ejemplo, un video compartido por internet muestra el centro de Tel Aviv, la principal ciudad de Israel, envuelta en llamas rojas y gritos de ciudadanos, alegando que se trataría del resultado de un bombardeo iraní.

    Sin embargo, la rotonda y los edificios visibles en el video coinciden con imágenes satelitales de la plaza Al Mokrani en Argel, Argelia. Una verificación de la agencia Reuters determinó que la grabación se remonta a, al menos, septiembre de 2023. Y, según Euronews, el contexto del video es una celebración tras un partido de futbol. Así, las llamas rojas que se ven en todo el video serían bengalas.

    Otro video muestra una supuesta oleada de misiles iraníes impactando la misma ciudad israelí. Expertos consultados por Reuters confirmaron que el material fue creado por IA. El extracto muestra misiles cayendo sobre una zona urbana, con rascacielos visibles al fondo, los que no encajan con el horizonte de Tel Aviv.

    USS Abraham Lincoln

    La agencia de noticias iraní Mehr afirmó que uno de los portaaviones estadounidenses emplazados en la región, el USS Abraham Lincoln, había sido alcanzado por ataques atribuidos al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que la embarcación no había sido dañada y que los misiles “ni siquiera estuvieron cerca” de impactarla.

    También, en redes sociales se difundió un video de estilo cinemático de soldados estadounidenses capturados por fuerzas iraníes, arrodillados frente a la bandera de la República Islámica y un retrato del fallecido líder supremo, Alí Jamenei. Expertos consultados por CNN confirmaron que se trata de un video completamente generado por IA.

    Finalmente, Tehran Times publicó en X un par de imágenes satelitales que mostraban una base estadounidense en Qatar antes y después de un presunto ataque. La publicación afirmaba que el equipo de radar de la base estaba “completamente destruido”, el que era visible en la imagen “después”.

    Pero el Financial Times determinó que la fotografía de las secuelas era una versión manipulada por IA de una imagen de Google Earth del año anterior, que originalmente mostraba una base estadounidense en Bahrein. Los expertos identificaron discrepancias sutiles, como una fila de automóviles exactamente en la misma posición tanto en la imagen original como en la alterada, como prueba de manipulación.

    “La magnitud es realmente alarmante y esta guerra ha hecho que sea imposible ignorarla ahora”, dijo a la BBC Timothy Graham, experto en medios digitales de la Universidad Tecnológica de Queensland, sobre los numerosos ejemplos de videos generados por IA e imágenes satelitales manipuladas que se utilizan para hacer afirmaciones falsas y engañosas sobre el conflicto.

    Más sobre:IranMedio OrienteEstados UnidosIsraelFake NewsMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    Ipom de marzo: economistas prevén tono de cautela del BC ante incertidumbre externa y un alza en las proyecciones de inflación

    Rentas vitalicias registraron ventas récord en 2025 y se convierte en un año histórico para las aseguradoras

    Bancos podrán liberar casi US$1.000 millones de capital con ajuste normativo propuesto por la CMF, según Deloitte

    Rebaja de impuesto a la herencia y repatriación de capitales: expertos enjuician ingresos estimados por el gobierno

    EE.UU. e Israel apuntan a extensión de la guerra contra Irán mientras republicanos presionan a Trump por cese de hostilidades

    Lo más leído

    1.
    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán

    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán

    2.
    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    3.
    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    4.
    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente

    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente

    5.
    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Tarjeta bip! aún domina el pago en el Metro: alcanza el 66% de usuarios y nuevo sistema de tarjetas bancarias es de un 5%
    Chile

    Tarjeta bip! aún domina el pago en el Metro: alcanza el 66% de usuarios y nuevo sistema de tarjetas bancarias es de un 5%

    El oscilante rol del Partido Nacional Libertario en el Congreso tras la llegada de Kast a La Moneda

    Historiador Juan Carlos Arellano y regreso de Baquedano: “Las circunstancias que motivaron su retiro son distintas”

    Ipom de marzo: economistas prevén tono de cautela del BC ante incertidumbre externa y un alza en las proyecciones de inflación
    Negocios

    Ipom de marzo: economistas prevén tono de cautela del BC ante incertidumbre externa y un alza en las proyecciones de inflación

    Rentas vitalicias registraron ventas récord en 2025 y se convierte en un año histórico para las aseguradoras

    Bancos podrán liberar casi US$1.000 millones de capital con ajuste normativo propuesto por la CMF, según Deloitte

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches
    Tendencias

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal
    El Deportivo

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

    Su primer título de 2026: Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev en una apretada final y se corona en Indian Wells

    Christian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry conocen a sus rivales en la qualy del Masters 1000 de Miami

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

    Los Oscar 2026 coronan a Una Batalla Tras Otra y saldan su deuda con Paul Thomas Anderson

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’
    Mundo

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    La cascada de fake news sobre el conflicto en Medio Oriente que ha inundado las redes

    EE.UU. e Israel apuntan a extensión de la guerra contra Irán mientras republicanos presionan a Trump por cese de hostilidades

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra