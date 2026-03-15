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    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    “Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos”, aseguró el grupo armado iraní en el contexto de la guerra que los enfrenta con Estados Unidos e Israel.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    En medio de un anuncio de nuevos ataques a diversos objetivos en Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó este domingo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y aseguró que lo “perseguirá sin descanso” hasta acabar con su vida.

    Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos”, aseguró el grupo armado en declaraciones recogidas por el medio Sepah News, vinculado a la Guardia.

    Todo esto mientras desde Irán también se realizó una nueva oleada de bombardeos a centros de mando estadounidenses y objetivos israelitas en Medio Oriente.

    Según detalló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia IRNA, el ataque se habría realizado con misiles hipersónicos Fattah y Qadr.

    “Continuarán los ataques potentes contra objetivos, centros e intereses de EE.UU. y el régimen sionista hasta que el agresor se rinda y sea castigado”, señalaron sobre estas acciones.

    Según reportó el Times of Israel, parte de los ataques iraníes han tenido como objetivo la ciudad portuaria de Eliat, al sur de Israel.

    Por otro lado, tanto Estados Unidos como Israel han continuado su ofensiva contra el régimen islámico, iniciada el pasado 28 de febrero y que concretó la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

    Por el momento, según la última cifra compartida por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) el pasado 5 de marzo, los fallecidos en Irán estarían sobre las 1.200 personas.

    Mientras tanto, Irán ha respondido a esta ofensiva con ataques a diversas instalaciones estadounidenses, además del bloqueo al estrecho de Ormuz.

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    Más sobre:IránIsraelGuardia Revolucionaria de IránBenjamin Netanyahu

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