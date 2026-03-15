Zelensky afirma que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EE.UU. en Medio Oriente

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que la Inteligencia de Ucrania sospecha de que el Kremlin estaría ayudando al régimen iraní en sus ataques contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente, en el marco de ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Mi Inteligencia me ha dicho que creen que (Rusia) comparte información, inteligencia, con el régimen iraní. Les ayudan”, aseveró Zelensky, tras recordar que previamente hubo indicios de colaboración entre Moscú y Teherán.

En el mismo contexto, agregó que “Rusia ya proporcionó drones, los Shahed, (a las fuerzas iraníes). Construyeron y produjeron muchos drones y se los entregaron”.

También aseguró tener “pruebas al 100% de que el régimen iraní los utilizó (los drones rusos) contra bases estadounidenses y contra los aliados en Medio Oriente” , es decir, “contra los vecinos de Irán” en la región.

Además, el mandatario advirtió que al igual que Europa y EE.UU. “pueden ayudar a Ucrania con Inteligencia” en su guerra con Moscú,

“Rusia puede ayudar al régimen iraní. Así que es un hecho y, como puede ver, no es un gran secreto”, sentenció.

Estas declaraciones se conocen después de que la inteligencia militar de Reino Unido considerara que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania, y que Moscú está saliendo ampliamente beneficiado.

Este viernes, Zelensky había agradecido al hijo mayor del derrocado sha de Irán, Reza Pahlavi, por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, durante un encuentro en París.

En la cita, Pahlavi buscó presentarse como líder de una eventual transición democrática en el país asiático después de la muerte del líder de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, en la primera jornada de la operación denominada Furia Épica.