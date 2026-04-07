SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La misión Artemis II alcanza órbita lunar y marca un nuevo récord de distancia para la humanidad

    La misión Artemis II de la NASA alcanzó este lunes 6 de abril uno de los momentos más importantes del regreso humano a la Luna. Los cuatro astronautas que viajan a bordo de la cápsula Orión entraron en la esfera de influencia gravitacional del satélite y se preparan para convertirse en los seres humanos que más lejos han viajado desde la Tierra, superando el récord establecido por el Apolo 13 en 1970.

    Por 
    France 24
    Foto de la luna tomada por los astronautas integrantes de Artemis II al interior de Orion. Foto: NASA

    Entrada en la esfera lunar y nuevo récord histórico. La tripulación —integrada por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen— inició este 6 de abril el punto culminante de su misión de casi diez días, el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

    Durante el sexto día de vuelo, la nave Orión entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna, un momento clave en el que la gravedad lunar pasa a dominar la trayectoria de la nave. A partir de ese punto, la cápsula continuó su aproximación hacia la cara oculta del satélite.

    Horas más tarde, la misión superará el récord de distancia desde la Tierra que había permanecido intacto durante 56 años. El Apolo 13 alcanzó en 1970 los 400.171 kilómetros del planeta, mientras que Artemis II se alejará más de 406.000 kilómetros, estableciendo una nueva marca histórica.

    Este hito convertirá a la tripulación en los humanos que más lejos han viajado en el espacio.

    El astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, contemplando la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna. Foto: NASA

    Sobrevuelo de la cara oculta lunar

    El sobrevuelo lunar, que se prolongará durante aproximadamente seis horas, llevará a la cápsula Orión a unos 6.500 kilómetros sobre la superficie de la cara oculta de la Luna. Durante este trayecto, los astronautas observarán una región del satélite que nunca es visible desde la Tierra.

    Desde esa posición, la tripulación podrá contemplar imágenes únicas: la Tierra reducida a un pequeño punto luminoso en el horizonte lunar y la luz solar filtrándose por el borde del satélite, creando un eclipse solar total visible únicamente desde la nave.

    Los astronautas utilizarán cámaras profesionales para capturar miles de fotografías con valor científico y documental, mientras describen en tiempo real sus observaciones a un equipo de científicos lunares reunido en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

    Entre los principales objetivos científicos figura la Cuenca Orientale, una enorme estructura de impacto con tres anillos concéntricos que se extiende a lo largo de casi 950 kilómetros.

    Lanzamiento Artemis II. Foto: NASA

    Breve pérdida de comunicaciones y trayectoria de retorno libre hacia la Tierra

    Durante el paso por la cara oculta lunar, la NASA prevé un corte temporal de comunicaciones de unos 40 minutos. Este fenómeno ocurre cuando la Luna bloquea la señal entre la nave y la Red de Espacio Profundo de la agencia.

    Las autoridades espaciales señalaron que esta situación está prevista y forma parte de las operaciones normales en misiones lunares.

    Una vez que la nave emerja del otro lado, la comunicación se restablecerá y la tripulación continuará su trayectoria de regreso a la Tierra.

    Artemis II sigue una trayectoria denominada “retorno libre”, una maniobra que aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna para reducir el uso de combustible. Esta ruta, similar a la utilizada por el Apolo 13, describe una trayectoria en forma de ocho alrededor del satélite y encamina automáticamente la nave de regreso a casa.

    Tras completar el sobrevuelo, la cápsula iniciará su viaje de retorno, que durará aproximadamente cuatro días, con un amerizaje previsto en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego.

    Lanzamiento Artemis II. Foto: NASA

    Un paso clave hacia el regreso a la superficie lunar

    La misión Artemis II representa el primer vuelo tripulado del programa Artemis, el ambicioso plan de la NASA para regresar a la Luna y establecer una presencia humana sostenible en el satélite durante la próxima década.

    El objetivo final es construir una base lunar que sirva como campo de pruebas para futuras misiones a Marte.

    Después de esta misión, Artemis III continuará con nuevas pruebas orbitales, mientras que el primer alunizaje del programa está previsto para 2028 cerca del polo sur lunar, una región considerada clave por su posible presencia de hielo de agua.

    Más allá del logro técnico, la tripulación ha destacado el valor simbólico del viaje. Durante el fin de semana, el astronauta Victor Glover señaló que observar la Tierra desde esa distancia permite apreciar la fragilidad del planeta y la unidad de la humanidad.

    “Esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos y que debemos avanzar juntos”, afirmó.

    Con Artemis II, la humanidad vuelve a acercarse a la Luna más de medio siglo después, marcando el inicio de una nueva era de exploración espacial.

    Más sobre:Artemis IINASALunaEstados UnidosMundoOriónApolo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parlamentarios oficialistas valoran declaración de Cerna en el Congreso y llaman a poner fin a polémica por remoción de jefa PDI

    Cámara rechaza modificaciones del Senado a proyecto que endurece sanciones por “pelotazos” en cárceles: pasa a comisión mixta

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa

    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa

    Falleció Raúl Quemada Lería, el empresario ligado a la recordada Dos en Uno y fundador de Trendy

    Controlador de AFP Habitat critica reducción del encaje y licitación del stock de afiliados tras reforma de pensiones

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    2.
    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    3.
    Irán ejecuta a dos hombres acusados de colaborar con Israel y EE.UU.

    Irán ejecuta a dos hombres acusados de colaborar con Israel y EE.UU.

    4.
    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    5.
    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Parlamentarios oficialistas valoran declaración de Cerna en el Congreso y llaman a poner fin a polémica por remoción de jefa PDI
    Chile

    Parlamentarios oficialistas valoran declaración de Cerna en el Congreso y llaman a poner fin a polémica por remoción de jefa PDI

    Cámara rechaza modificaciones del Senado a proyecto que endurece sanciones por “pelotazos” en cárceles: pasa a comisión mixta

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa
    Negocios

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa

    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa

    Falleció Raúl Quemada Lería, el empresario ligado a la recordada Dos en Uno y fundador de Trendy

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo
    Tendencias

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Jugará un torneo promocionado por Arturo Vidal: el nuevo desafío internacional de Nicolás Castillo
    El Deportivo

    Jugará un torneo promocionado por Arturo Vidal: el nuevo desafío internacional de Nicolás Castillo

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original
    Cultura y entretención

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori
    Mundo

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori

    Qeshm, Larak y Kharg: Las islas clave para Irán en el estrecho de Ormuz

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua