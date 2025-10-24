SUSCRÍBETE
Mundo

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

En su primer discurso, Sanae Takaichi, de corte ultraconservador y defensora de una mayor militarización del país, ha afirmado que su idea es “perseguir un mayor gasto para revitalizar la economía japonesa y destinar más dinero a hacer frente a los crecientes desafíos en materia de seguridad”.

Por 
Europa Press
RFI

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha apostado este viernes por impulsar medidas que contribuyan a una mejora de la economía y la defensa del país asiático en el que ha constituido su primer discurso ante el Parlamento nipón desde que juró el cargo la semana pasada.

Takaichi, de corte ultraconservador y defensora de una mayor militarización del país, ha afirmado que su idea es “perseguir un mayor gasto para revitalizar la economía japonesa y destinar más dinero a hacer frente a los crecientes desafíos en materia de seguridad”. Así, ha destacado su “determinación” para solventar los problemas que afectan a los ciudadanos, como el incremento del “coste de vida”.

Durante la campaña, la política del Partido Liberal Democrático (PLD) prometió aumentar el gasto en defensa al 2 por ciento del PIB de cara al próximo mes de marzo -antes de la fecha estimada inicialmente, que fijaba el año 2027 para tomar esta medida-.

“Voy a convertir las ansiedades del pueblo sobre el presente y el futuro que vivimos en esperanza, y construir una economía más fuerte. Estoy comprometida con unas políticas fiscales responsables y proactivas, que supongan el aumento de los ingresos”, ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.

En este sentido, ha defendido que para lograr la construcción de una “economía fuerte”, es necesario “introducir medidas fiscales estratégicas”, y ha instado al resto de fuerzas políticas a “unirse” para lograr una “estabilidad”.

Respecto a las alianzas del país, ha matizado que la relación con Estados Unidos sigue siendo una “piedra angular” de la diplomacia japonesa y de sus políticas de seguridad, al tiempo que ha apostado por reforzar el diálogo multilateral con países como Corea del Sur, Filipinas, Australia e India, entre otros, para lograr una región del Indo-Pacífico “libre”.

En relación con China, ha aseverado que se trata de un “vecino importante” con el que el país debe “estabilizar sus lazos” para lograr un “beneficio estratégico mutuo”. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha alertado de que un incremento en el presupuesto destinado a defensa “pone en tela de juicio la idea de que Japón únicamente busca una política orientada a la defensa” y el “desarrollo pacífico”, según un comunicado.

Además, ha apostado por lograr finalmente un acuerdo con Rusia sobre las islas en disputa de las Kuriles -conocidas como Territorios del Norte en Japón-, aunque ha reconocido que las relaciones entre las partes atraviesan una “situación difícil” en este momento.

“La política del Gobierno es resolver esto con un tratado de paz”, ha apuntado.

