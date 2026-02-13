SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    Según indicaron desde el organismo, la medida está agravando la situación de los Derechos Humanos de la población de la isla

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Naciones Unidas ha señalado este viernes el impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, indicando que esta medida está agravando la situación de los Derechos Humanos de la población de la isla y reiterando que “los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos”.

    “Estamos extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba, en medio de un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los Derechos Humanos de las personas en Cuba”, ha señalado la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

    En este sentido, ha avisado de las consecuencias de la “escasez de petróleo” en Cuba, señalando que este bloqueo pone en riesgo “la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país”.

    En su comunicado, el Alto Comisionado ha reiterado la llamada a que “todos los Estados levanten las medidas sectoriales unilaterales”, insistiendo en “su impacto amplio e indiscriminado” en la población local. “Los objetivos de política no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos”, ha agregado.

    Según ha alertado, el bloqueo del petróleo en la isla afecta a las unidades de cuidados intensivos, a las salas de emergencia se han visto comprometidas, también la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, trasfusión de sangre y medicamentos sensibles a la temperatura.

    Recordando que “más del 80% de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad”, la ONU ha alertado de que los cortes de energía afectan al acceso “al agua potable segura, al saneamiento y a la higiene”.

    En lo que respecta a la alimentación, la falta de combustible ha impactado en el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada, influye negativamente en las redes de protección social.

    “El acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, agua, medicamentos y un suministro adecuado de combustible y electricidad, debe salvaguardarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y la posibilidad de disfrutar de muchos otros derechos”, ha recalcado la portavoz de Turk.

    En este sentido, ha advertido del “impacto sostenido a largo plazo” de las sanciones contra Cuba, indicando que disminuye la capacidad del Estado para prestar servicios de protección y asistencia. “Esto aumenta el riesgo de alimentar la perturbación social en Cuba”, apunta.

    La ONU ha pedido, en todo caso, que las autoridades de La Habana estén preparadas para “responder de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prestando atención a las necesidades de los más vulnerables y priorizando la mediación, la desescalada y la salvaguardia de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión para todos”.

    Más sobre:CubaONUPetróleoAyuda humanitaria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Insulza (PS) defiende que ayuda humanitaria que enviará el gobierno a Cuba no obedece a un “pauteo” del PC

    Camión se incendia en plena autopista en La Cisterna: habría fallado el motor

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca
    Chile

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Insulza (PS) defiende que ayuda humanitaria que enviará el gobierno a Cuba no obedece a un “pauteo” del PC

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados
    Negocios

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba
    Mundo

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles