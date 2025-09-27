OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este sábado que reforzará su misión en el mar Báltico con al menos una fragata de defensa aérea y la ampliación de sus operaciones de vigilancia, en respuesta a las incursiones con drones que interrumpieron aeropuertos y generaron preocupación de seguridad interna en Dinamarca y Noruega.

La alianza confirmó la medida y afirmó que desplegará activos multidominio para reforzar su presencia y mejorar la operación Centinela Báltico, lanzada en enero pasado por la OTAN para aumentar la protección de la infraestructura submarina crítica.

Al respecto, esta misión mejorada incluirá sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, junto con un buque de guerra.

La operación fue comunicada solo unas horas después de que las fuerzas armadas de Noruega informaran que se observaron vehículos aéreos no tripulados cerca de las instalaciones militares del país durante la noche, luego de varias incursiones cerca de aeropuertos e infraestructura crítica de Dinamarca durante esta semana.

El aeropuerto de Copenhague estuvo cerrado durante varias horas el lunes por la noche debido a que se avistaron varios drones en el espacio danés. Los días siguientes, otros cinco aeropuertos más pequeños, civiles y militares, fueron cerrados temporalmente por el mismo motivo.

drones rusos en Polonia

La OTAN afirmó oficialmente que “realizaría una vigilancia aún más reforzada con nuevos activos multidominio en la región del mar Báltico”, según una declaración remitida a agencias de noticias como Reuters y AFP.

En el escrito, el organismo detalló que los nuevos activos incluían “plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y al menos una fragata de defensa aérea”.

Un portavoz de la OTAN no proporcionó detalles sobre qué países contribuirían con los activos adicionales, pero le confirmó a Reuters que dichos recursos reforzarán la misión Centinela Báltico, lanzada en enero en respuesta a una serie de incidentes en los que se dañaron cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos en el lecho del Báltico.

Durante el último tiempo, los países que forman parte de la alianza han desplegado fragatas, aviones de patrulla y drones navales para ayudar a proteger la infraestructura crítica.

Además, el organismo inició hace dos semanas, el 12 de septiembre, la misión Centinela Oriental para reforzar la defensa del flanco este de Europa, en respuesta a las incursiones de vehículos aéreos no tripulados rusos en Polonia.

Aunque Rusia negó que sus aviones violaran el espacio aéreo de Estonia y afirmó que sus drones no tenían previsto atacar objetivos en territorio polaco, los incidentes recientes han conmocionado a Europa. Esto llevó a que el viernes los ministros de Defensa de 10 países de la Unión Europea (UE) acordaran reforzar las defensas orientales con el llamado “muro de drones”.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, dijo hoy que la amenaza de los drones era “alta” y que Alemania tomaría medidas para defenderse, mientras que los líderes de la UE se reunirán en Copenhague la próxima semana, donde se espera que debatan cómo mejorar las defensas europeas y apoyar a Ucrania.

No obstante, el canciller ruso, Sergei Lavrov, respondió este sábado advirtiendo que “cualquier agresión contra mi país se enfrentará con una respuesta contundente”, según informó la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Finalmente, añadió que los planes equivalen a “ambiciones personales y juegos políticos de las élites gobernantes de la UE”.