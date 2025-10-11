“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado, quien recibió el premio Nobel de la Paz, aceptó el galardón en su honor.

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: ‘Acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces’”, indicó en una aparición ante la prensa.

Para después bromear que durante la conversación con Machado no le pidió el premio para él. “Aunque no he dicho dámelo”, indicó el mandatario estadounidense

Trump además afirmó que ha “estado ayudando” a Machado en “todo momento” y que en Venezuela “necesitan mucha ayuda”. Por otro lado, declaró que, a pesar de no haber sido premiado con el Nobel, está “feliz de haber salvado millones de vidas”.

Poco antes, la Casa Blanca había manifestado su disconformidad con la decisión del Comité Noruego de galardonar con el Nobel de la Paz a Machado en lugar del presidente Trump, quien lleva meses defendiendo sus méritos para recibir el premio por su labor en el término de conflictos mundiales.

El comité, por su parte, evitó polemizar por los reiterados llamados del mandatario de EE.UU. y señaló que, a lo largo de su historia, suele ver “todo tipo de campañas y de atención mediática” a las que permanecen ajenos.

El organismo con sede en Oslo reconoció este viernes con el galardón a Machado por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela, y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

Después de recibir la noticia de que había recibido el Nobel, la dirigente venezolana usó su cuenta en la red social X para asegurar que este reconocimiento es un impulso para concluir su tarea de “conquistar la libertad”.

Un comunicado donde además afirmó que en su lucha cuenta con el presidente Trump y concluyó diciendo: “¡Dedico este premio al sufrido pueblo venezolano y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”