SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Los mandatarios se reunirán este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, que tuvo especial importancia estratégica durante la Guerra Fría, al ser el punto más cercano entre Alaska y Rusia, a tan solo 5 kilómetros de distancia.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Aviadores de la Fuerza Aérea de EE.UU. participan en una ceremonia de cambio de mando en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, el 15 de julio de 2022. Foto: US Air Force

Moscú ha dicho que era “lógico” que la primera visita del presidente Vladimir Putin a Estados Unidos en una década tuviera lugar en Alaska y los medios rusos han hecho mucho hincapié en la naturaleza simbólica del lugar, que fue parte del imperio ruso hasta 1867, cuando fue vendido a Washington.

Por ello, el lugar que albergará la cita de este viernes entre el Presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso para abordar el rumbo de la guerra en Ucrania será Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Específicamente, el encuentro tendrá lugar en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, que alberga a miles de militares y sus familias, indicó CNN.

Ubicada en el extremo norte de la ciudad, Elmendorf-Richardson combina la base Elmendorf de la Fuerza Aérea y la Fort Richardson del Ejército de EE.UU., que se fusionaron en 2010. Es una de las 12 bases conjuntas que se crearon con la ronda 2005 de la Comisión de Cierre y Realineamiento de Bases, que coordinó y consolidó los sitios militares estadounidenses después del final de la Guerra Fría.

Donald Trump y Vladimir Putin durante una cumbre en Helsinki. Foto: Archivo LEONHARD FOEGER

Es la base militar más grande de Alaska y alberga a más de 32.000 personas, aproximadamente el 10% de la población de Anchorage. En la remota y nevada instalación militar se encuentran desplegados algunos de los aviones de combate más temibles de Estados Unidos. Ha sido visitada por varios presidentes estadounidenses en el pasado.

La misión de la base es defender los intereses estadounidenses en la región Asia-Pacífico. Tuvo especial importancia estratégica durante la Guerra Fría, al ser el punto más cercano entre Alaska y Rusia, a tan solo 5 kilómetros de distancia. Según la Biblioteca del Congreso, fue considerada “particularmente importante” para defender a Estados Unidos contra la Unión Soviética. En esa época se ganó el lema de “Cubierta superior para América del Norte”, según su sitio web base.

A pesar de esta proximidad, Putin será el primer Presidente ruso en pisar Anchorage.

La construcción del Campo Elmendorf comenzó el 8 de junio de 1940, cuando Estados Unidos buscaba establecer un aeródromo militar permanente cerca de Anchorage. El primer personal del Cuerpo Aéreo llegó el 12 de agosto de 1940.

El nombre y la estructura operativa de la instalación cambiaron varias veces en los años siguientes: se convirtió en la Base Aérea del Ejército Elmendorf en junio de 1942 y, posteriormente, en la Base Aérea Elmendorf en marzo de 1948.

Las pistas de la base se completaron en enero de 1941, se ampliaron en 1945 y se modernizaron con plataformas de hormigón en 1957.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Elmendorf desempeñó un papel cada vez más importante en la defensa de Norteamérica, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se deterioraban hacia la Guerra Fría.

El sitio es la sede del Comando de Alaska (ALCOM), la Región NORAD de Alaska (ANR), la Fuerza de Tarea Conjunta-Alaska (JTF-AK), la Undécima Fuerza Aérea (11 AF), el Ala de Base Aérea 673, el Ala 3, el Ala 176, así como otras unidades inquilinas.

Elmendorf-Richardson alberga aviones como el F-22 Raptor, el avión de combate más nuevo de la Fuerza Aérea; el avión con sistema de alerta y control aéreo (AWACS) E-3 Sentry y el avión de carga C-17 Globemaster III, que se describe como el “avión de carga más nuevo y flexible que ha ingresado a la fuerza de transporte aéreo”, apunta la revista Newsweek.

Para la cumbre, la Base Conjunta Elmendorf-Richardson ofrece espacio aéreo controlado, áreas de reunión fortificadas y la capacidad de asegurar puntos de acceso perimetrales.

A lo largo de décadas la base ha recibido a varios presidentes estadounidenses. Durante su primer mandato, Trump la visitó en varias ocasiones, al igual que Barack Obama y Joe Biden durante sus presidencias. En 2023, Biden visitó la base para una ceremonia en conmemoración del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. En 2015, Obama se convirtió en el primer Presidente estadounidense en viajar al norte del Círculo Polar Ártico durante su visita a Alaska.

El simbolismo de Alaska

El diario The Independent señala que existe la preocupación de que el Presidente ruso pueda invocar la venta de Alaska para demostrar su creencia en que las grandes potencias del mundo pueden intercambiar y repartir tierras.

“Es fácil imaginar a Putin argumentando durante sus reuniones con Trump que ‘bueno, mira, los territorios pueden cambiar de manos’”, dijo Nigel Gould-Davies, exembajador británico en Bielorrusia, indicó Sky News. “Les dimos Alaska. ¿Por qué Ucrania no puede darnos una parte de su territorio?”, agregó.

John Bolton, exasesor de seguridad del presidente Trump, dijo a CNN: “El único lugar mejor para Putin que Alaska sería si la cumbre se celebrara en Moscú”. “Así que, creo que la configuración inicial es una gran victoria para Putin”, añadió.

La zona es importante para Rusia: Estados Unidos compró Alaska al Imperio ruso hace 158 años por 7,2 millones de dólares. De hecho, la isla Diomedes Menor de Alaska se encuentra a menos de cinco kilómetros de la isla Diomedes Mayor de Rusia, en el estrecho de Bering, lo que demuestra la proximidad geográfica entre ambos países.

El asesor de asuntos exteriores de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, declaró: “Parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering en avión, y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump tiene la intención de centrarse en poner fin a la guerra en Ucrania como su prioridad, pero otros temas como las sanciones y la cooperación en el Ártico también podrían surgir.

“Sabremos muy pronto en esa reunión si esto tiene alguna posibilidad de éxito o no”, comentó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump, por su parte, afirmó este miércoles que habrá “consecuencias muy graves” si Putin no accede a detener su guerra en Ucrania tras su cumbre del viernes en Alaska, aunque no especificó cuáles podrían ser esas consecuencias.

El comentario de Trump se produjo tras asistir a una reunión virtual con líderes europeos, incluido el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien declaró al grupo que Putin “está fanfarroneando” sobre la búsqueda de la paz. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los líderes europeos mantuvieron una conversación “constructiva y positiva” con Trump.

Putin, dijo Zelensky, “está tratando de aplicar presión... en todos los sectores del frente ucraniano”, en un intento de demostrar que Rusia es “capaz de ocupar toda Ucrania”.

Trump afirmó este miércoles que espera que haya una segunda reunión a tres bandas con Putin y Zelensky tras su encuentro en Alaska con el líder ruso. “Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo si desean que esté presente”, subrayó en declaraciones a la prensa desde Washington.

No obstante, el magnate republicano resaltó que puede que este segundo encuentro no se celebre si no “obtienen las respuestas” que desean.

Por su parte, el Primer Ministro británico, Keir Starmer, declaró este miércoles que un alto el fuego en Ucrania en este momento es “viable”, debido a la intervención de Trump.

“La reunión del viernes a la que asistirá Trump es sumamente importante. Como le he dicho personalmente, este conflicto lleva más de tres años y no hemos tenido ni la más remota posibilidad de una solución viable, una forma viable de alcanzar un alto el fuego. Tenemos esa oportunidad gracias al trabajo del Presidente”, declaró al inicio de la cumbre virtual con líderes europeos.

Más sobre:La Tercera PMAlaskaPutinTrumpGuerra en UcraniaZelenskyEE.UU.RusiaAnchorageBase Conjunta Elmendorf-Richardson

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones
Chile

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El Deportivo

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva
Cultura y entretención

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi