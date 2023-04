La singular propuesta que precandidata presidencial argentina hizo al exarquero paraguayo José Luis Chilavert

Aquella icónica imagen, la de un arquero cruzando la cancha con sus guantes puestos para ejecutar un penal o un tiro libre para luego convertirlo, fue el sello de un jugador que nació futbolísticamente en Paraguay, pero que llegó a la gloria en Argentina. Al acabar la histórica carrera de José Luis Chilavert (57), que incluye 62 goles marcados, el título de segundo mejor portero sudamericano del siglo XX -superado solo por el argentino Amadeo Carrizo-, y mejor arquero del mundo durante tres años (1995, 1997 y 1998), según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, su salto fue hacia los negocios, y desde hace cerca de un año, a la política paraguaya. Y, de no ser por su (improbable, según las encuestas) aspiración presidencial en su país natal, podría haber dado el salto, tal como en el fútbol, a la política argentina.

Así lo planteó la actual precandidata presidencial argentina, Patricia Bullrich. En una entrevista con radio Continental, la presidenta de Propuesta Republicana (PRO) -principal partido opositor al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner- fue consultada por la posibilidad de que el exaquero paraguayo y guardametas de San Lorenzo y Vélez Sarsfield corriera como candidato a intendente de La Matanza.

El municipio es el segundo más poblado de la nación trasandina, con alrededor de 1,8 millones de habitantes y un 45% de la gente viviendo en la pobreza, consigna el sitio La Política Online. Pregunta a la que la aspirante a la Casa Rosada respondió afirmando que incluso le propuso ir por el cargo.

Patricia Bullrich en una entrevista televisiva.

Y si bien Bullrich reveló que al “Chila” le interesó la propuesta, este la desestimó en desmedro de su propia carrera presidencial en Paraguay. “A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo por ideas claras, pero me dijo: ‘Me voy por mi Paraguay’, veremos”, dijo la ministra de Seguridad durante el gobierno del Presidente Mauricio Macri.

Chilavert, quien en 1994 ganó la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental con Vélez Sarsfield, en la recordada final frente al AC Milan, así como la Copa Interamericana (1996), la Supercopa Sudamericana (1996) y la Recopa Sudamericana (1997), además de cuatro torneos argentinos (1993, 1995, 1996 y 1998), lleva años intentando entrar a la política. A mediados de 2022, anunció sus intenciones de competir por la presidencia de su país a través de un mensaje en redes sociales.

“Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse orgulloso de ser paraguayo”, escribió en aquel momento. Tras retirarse del fútbol, se abocó al rubro empresarial, para luego coquetear por años con la política.

Sin embargo, las últimas encuestas no le entregan muchas posibilidades de llegar al Palacio de López tras las elecciones presidenciales de 2023, las que se realizarán el 30 de abril. Según la consultora Ati Snead, la carrera la lidera el candidato oficialista Santiago Peña, con una intención de voto cercana al 42%. En segundo lugar aparece Efraín Alegre, de Concertación Nacional, con un 31,5%; seguido de Payo Cubas, de Cruzada Nacional, quien alcanza el 8,4%.

Solo en el quinto puesto, y con un 0,9% de las preferencias, aparece el nombre de José Luis Chilavert, quien compite bajo el lema “orgulloso de ser paraguayo”. La consultora Grau y Asociados también hizo una medición a principios de abril en Asunción, en la que el exarquero logró un 3,1% de posibles apoyos.

La invitación fallida de Bullrich no es el primer acercamiento entre ambos. Según el diario Página/12, en marzo de 2022 los dos coincidieron en un evento en el que se fotografiaron juntos. “Con José Luis Chilavert coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades y de ir con coraje y valentía por la Argentina que todos queremos”, habría dicho entonces la ahora precandidata presidencial argentina, afirmó el mismo medio.

El diputado argentino y actual precandidato presidencial, Javier Milei, junto al exarquero José Luis Chilavert.

En cuanto a su propuesta política, la página web de Chilavert asegura que su eventual gobierno estaría enfocado a “una transformación definitiva en los ejes de la corrupción y la innovación tecnológica”. Solo días después de su encuentro con Bullrich, en marzo de 2022, Chilavert indicó en una entrevista con el canal argentino C5N que su ideología era similar a la de “Mauricio Macri y Javier Milei. Más o menos sigo esas ideas”.

En 2018, en tanto, hizo un llamado abierto a través de redes sociales durante la campaña presidencial brasileña para que los ciudadanos del gigante sudamericano votaran por Jair Bolsonaro. “Despierta Brasil, Bolsonaro es la solución para poner fin al populismo ruin y barato de la región”, sostuvo en la ocasión.