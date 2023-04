Las otras polémicas del Dalai Lama: la falta de principios morales de Trump, mujeres poco atractivas, migrantes y marihuana

El video dio la vuelta al mundo, y rápidamente se ganó el repudio de parte importante de la población. Su protagonista: el 14.º Dalai Lama. No es un cargo menor en el mundo religioso, razón por la que la indignación se desató luego de que, con 87 años de edad sobre los hombros, besara un niño en la boca luego de que este le pidiera un abrazo, lo que se viralizó rápidamente. Pero el registro no terminaba allí. Gyalwa Rinpoche, como lo conoce el pueblo tibetano, le pidió al menor que le chupara la lengua, incluso sacándola y acercándola al niño, quien, evidentemente incómodo, se alejó.

Ante el repudio general por lo ocurrido, la oficina del Dalai Lama tuvo que emitir un comunicado este lunes 10 de abril intentando aclarar lo sucedido. “Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por cualquier dolor que sus palabras hayan podido causar. Su santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta este incidente”, se excusaba el entorno del líder religioso. Pero, como demuestra la historia, no es la primera vez que han tenido que emitir declaraciones de este tipo.

Extracto del video viral y polémico video donde se ve al Dalai Lama previo al beso que le da a un menor en su boca.

El hombre es el principal líder espiritual de la escuela Gelug o “Sombrero Amarillo” del budismo tibetano que reina desde 1940, momento en que se realizó su ceremonia de entronización, cuando aún no cumplía cinco años. Una década después, en 1950, asumió sus funciones tras la ocupación del Tíbet por la República Popular China, relata su biografía oficial.

Acusaciones de sexismo

Corría el año 2015, y la autoridad religiosa era consultada por una emisora británica sobre su sucesor y la posibilidad de que este fuese mujer. Pregunta a la que respondió afirmando que, en dicho caso, tendría que ser “muy, muy atractiva”, ya que, de lo contrario, sería “poco útil”.

Pasaron los años, y su opinión parece no haber cambiado. Para 2019, durante otra entrevista con la cadena BBC, le preguntaron por aquella ocasión y una eventual reencarnación femenina. Su réplica fue que, si no era atractiva “la gente, creo, preferiría no verla... esa cara” y que debería invertir “en maquillaje”, dijo riendo, según BBC. Ante tales palabras, le consultaron si eso podría considerarse una cosificación por contraposición al valor intrínseco de una persona, a lo que contestó que “somos seres humanos. Creo que la apariencia también es importante”, recordó La Nación.

El comunicado emitido en aquella ocasión es similar al que este lunes tuvo que sacar su oficina. “Su Santidad no pretendía ofender a nadie”, y “lamenta profundamente que la gente se haya sentido herida por lo que dijo y ofrece sus más sinceras disculpas”, escribieron.

“El Dalai Lama tiene un agudo sentido de las contradicciones entre el mundo materialista y globalizado que encuentra en sus viajes y las complejas y esotéricas ideas sobre la reencarnación que constituyen el núcleo de la tradición budista tibetana. Sin embargo, a veces sucede que los comentarios improvisados, que pueden ser divertidos en un contexto cultural, pierden su gracia al traducirlos a otro”, cerraron.

Sus polémicas políticas

Tampoco ha estado exento de polémicas a nivel político. Durante la misma entrevista con BBC, en 2019, y mientras aún estaba en el poder el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder religioso dijo que el magnate “carece de principios morales”, criticando su postura de “América primero” y asegurando que estaba “equivocado”.

Según el simple monje budista, como el mismo se califica, Estados Unidos debería “asumir una responsabilidad global”, calificando a su líder de ese entonces como un hombre de emociones “un poco complicadas”. Para el Dalai Lama, el expresidente “dice algo un día, y al otro día dice otra cosa, pero creo que (hay una) falta de principios morales”, recordó India Today.

También en cuanto a política exterior, ese mismo año estuvo en el ojo del huracán por decir que “Europa pertenece a los europeos”, refiriéndose a la problemática de la migración, afirmó el mismo medio. Sus palabras surgieron en una conferencia en Malmo, Suecia, espacio en el que también dijo que los migrantes deberían regresar a su país de origen. “Recíbanlos, ayúdenlos, edúquenlos... pero, en última instancia, deben desarrollar su propio país”, aseveró.

El Dalai Lama, hombre de 87 años en el centro de la polémica por besar en la boca a un menor.

“Tienes que ser práctico. Es imposible que todos vengan”, agregó según La Nación, para luego preguntarse: “¿Pero tantos (migrantes) como para que Europa se convierta en un país musulmán? Imposible. ¿O en uno africano? También imposible. Mantengan Europa para los europeos”, cerró.

Sobre la relación India y Pakistán, dijo durante 2018 que se habrían mantenido unidos si el deseo de Mahatma Gandhi de ver a Muhammad Ali Jinnah como primer ministro de la India se hubiera hecho realidad, relató India Today. La declaración fue vertida durante una charla a estudiantes del Goa Institute of Management de Sankhalim, por lo que tuvo que salir a disculparse una vez más luego de que se instalara una polémica política por su actuar.

La vertiente moral

El consumo de marihuana y el aborto también han sido temas referidos por el religioso. Sobre la primera, el Dalai Lama defendió su uso medicinal, mas no el recreativo. “La marihuana tiene propiedades medicinales; hay investigaciones que sustentan esas propiedades. En esos casos hay que utilizarlas”, dijo por allá en 2013, una década atrás. “Pero simplemente tomar la marihuana para volverse un poquito loco en su propia mente, eso realmente es algo que no es aconsejable”, consignó La Nación.

Sobre el aborto, el hombre de 87 años aseveró que era un “acto de matar”, pero matizó en los distintos casos. “Se tiene que ver la situación en particular, examinar bien y, en algunos casos, es permisible si va a nacer con muy pocas oportunidades y con muchas deformaciones” o cuando “el nacimiento del bebé implique la muerte de la madre”, argumentó según el mismo medio.